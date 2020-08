Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes von Donnerstag, 24 Uhr, wird ein neuer positiv laborbestätigter Fall gemeldet.

Betroffen ist ein Patient aus dem Amt Joachimsthal (Schorfheide). Die anderen fünf akut Erkrankten sind in Bernau (3), Panketal (1) und Wandlitz (1) zu Hause. Die Zahl der Patienten in Quarantäne ist kreisweit um vier gesunken. In unfreiwilliger Isolation befinden sich derzeit neun Bernauer (-3), vier Panketaler (-1), zwei Ahrensfelder, drei Wandlitzer (-1) und zwei Biesenthal-Barnimer (+1).