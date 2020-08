Christina Tilmann

Senftenberg (MOZ) Einmal noch die Zeit zurückdrehen, die Schüler von damals fragen: Was wollt ihr werden? Sie hätten es bestimmt nicht vorhergesehen, damals, 1984, dass sie heute in ganz Deutschland verstreut sind, als Kita-Leiterin in Hamburg oder Krankenkassen-Mitarbeiterin in Braunschweig, als Vertriebsleiter für die Regionen Amerika, Mittlerer Osten und Europa oder Zollamtsleiter in Ludwigsfelde. Die Welt ist groß geworden, für diese Klasse 6R der damaligen POS "Anton Saefkow" in Senftenberg. Und die meisten von ihnen sagen: "Das Leben ist gut für mich gelaufen".

Es ist ein unglaubliches, unwahrscheinliches Langzeitprojekt, das dem Regisseur Günter Jeschonnek da in den Schoß gefallen ist – vergleichbar vielleicht Winfried und Barbara Junges Golzow-Beobachtungen, nur längst nicht so kontinuierlich und geplant. Als er 1984 am Senftenberger Theater "Stadt ohne Liebe" inszeniert, ein Text des Russen Lew Ustinow, war es eigentlich nur ein Nebenaspekt, ein Programmheft, in dem örtliche Schüler ihre Ideen für die Stadt aufschrieben. Jeschonnek hatte ganz andere Sorgen: seine kritische Inszenierung, von der er bis heute nicht versteht, warum er die damals machen durfte. Drei Jahre später, an seinem 37. Geburtstag, verlässt er mit seiner Familie die DDR.

Das Programmheft ist ihm jetzt wieder in die Hände gefallen, und er staunt, was die Kinder damals so schrieben. Was würden sie machen, wenn sie im Jahr 2000 Bürgermeister von Senftenberg wären, war damals die Frage an die Zwölfjährigen. Sie wünschten sich eine Entschwefelung, damit die Luft sauber wird, einen Safaripark und einen Kleinsthubschrauberausleihdienst, träumten von Dachgärten, Luxuswohnungen, oder schrieben eine ganze Seite über das Leben in der grauen Stadt: "Die Menschen fühlen sich nicht wohl; die Eintönigkeit drückt sie schwer. Sie möchten fliehen aus ihrer Stadt, aus der Starre, aus dem Grau, aber sie tun es nicht. Sie wissen nicht wohin, sie kennen keine andere Welt.".

Die Gespräche mit den heute fast 50-Jährigen, die Jeschonnek 2019 fast alle wiedergetroffen hat, sendet der Deutschlandfunk seit einigen Wochen immer mittwochs im "Zeitfragen"-Magazin zwischen 19.05 Uhr und 19.30 Uhr. Man erlebt selbstbewusste Menschen, die die Umbrüche, die sie als Jugendliche erlebten, als Chance erfuhren und gern zurückblicken. Michael Menzel, der als Produktmanager in Senftenberg arbeitet, bilanziert: "Ich würde keine Abkürzung nehmen wollen, nichts irgendwo zur Seite legen, damit ich es jetzt vielleicht einfacher hätte." Diese Generation der Wendekinder ist tatsächlich gut im Leben angekommen.