Olav Schröder

Bernau (MOZ) Eine neue Version für eine Planungspause von neuen größeren Wohnungsbauvorhaben in Bernau hat die Fraktion Bündnis für Bernau/FDP in der Stadtverordnetenversammlung wie angekündigt vorgelegt. Bevor neue Projekte auf den Weg gebracht werden, sollen zunächst Lücken in der sozialen sowie in der Verkehrsinfrastruktur geschlossen werden. Auch diese Version stieß bei anderen Fraktionen auf grundsätzliche Zustimmung. Allerdings soll auch sie noch einmal im Stadtentwicklungsausschuss überarbeitet werden. Auf diese Weise soll ein möglichst breiter Konsens in der Stadtverordnetenversammlung zum Umgang mit künftigen Bauvorhaben gefunden werden.

Entschieden gegen einen Planungsstopp für neue Projekte sprach sich Josef Keil (SPD) aus. "Uns geht es in Bernau so gut, weil seit 1993, 1994 immer die Bereitschaft zum Wohnungsbau bestanden hat und verlässliche Entscheidungen getroffen wurden", sagte er. Darüber hinaus wies er auch auf die sozialen Aspekte hin. So gebe es in Bernau nur deshalb verträgliche Mieten, weil immer wieder Wohnungen gebaut worden seien. "Jeder, der von dem Planungsstopp liest, wird sagen: Die Bernauer wollen nicht mehr", so Keil. Er warnte davor, dass Investoren unter diesen Umständen beispielsweise in Mühlenbeck oder Nauen statt in Bernau aktiv würden. Zuvor hatte Bürgermeister André Stahl (Linke) an den vor anderthalb Jahren von ihm angekündigten "Paradigmenwechsel" hingewiesen. "Wir habe viele sinnvolle Bebauungspläne ins Rollen gebracht", sagte er.

Neue Pläne, insbesondere auf der grünen Wiese, sollten gegenwärtig nicht angeschoben werden. Statt dessen sollte das Augenmerk in den nächsten Jahren verstärkt auf den sozialen Bereich, die kulturellen Angebote, den Verkehr und auch den Sport gelegt werden. Es gebe es noch viele Bebauungspläne, die nicht umgesetzt seien. "Für die nächsten Jahre haben wir noch alle Hände voll zu tun", so Stahl. Für die Vorhaben benötige die Stadt jedoch die gesellschaftliche Akzeptanz.

Für Dirk Weßlau (BVB/Freie Wähler) geht der Antrag zwar "grundsätzlich in die richtige Richtung". Er stößt sich allerdings daran, dass in der Vergangenheit viel Geschosswohnungsbau zugelassen wurde und die Entwicklung im Bereich der Einfamilienhäuser verhindert werde. Die Fixierung auf zehn Wohneinheiten, wie es im Antrag von BfB/FDP geschehe, sei für die Entwicklung nicht förderlich.

"Ich kann es verstehen, wenn wir uns bei den Bebauungsplänen beschränken wollen", sagte Cassandra Lehnert (SPD). Sie wies aber zugleich darauf hin, dass Bauherren auch nach Paragraf 34 ein Bauvorhaben errichten können, sofern keine Bebauungsplanung bestehe. Bei diesen Verfahren komme es nur darauf an, dass sich ein Vorhaben nach Art und Weise in die Umgebung einfüge.

Aufstellung gewünscht

BfB/FDP stellte klar, dass sich ihr Antrag lediglich auf Bauvorhaben beziehe, die im Rahmen von Bauleitplanungen realisiert werden sollen. Eine Übersicht der seit 2014 beschlossenen Bebauungspläne soll von der Verwaltung erstellt werden. Diese Aufstellung sei um Bauvorhaben mit mehr als zehn Wohneinheiten, zu denen die Stadt eine Stellungnahme abgegeben hat, zu ergänzen.

Um den Beschluss konkreter zu gestalten, plädierte Daniel Sauer für eine Überarbeitung. Der Selbstbindungsbeschluss müsse mit einer möglichst breiten Mehrheit gefasst werden, um ein "klares Signal" zu senden.