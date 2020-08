Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Ersichtlichen Spaß hatten die Kinder und Jugendlichen der Musikschule Beeskow bei ihrem ersten Konzert (mit Abstand) im Schützenhaus, doch die Gesamtsituation bleibt corona-bedingt schwierig. "Wir sind schon sehr froh, dass wir wieder proben dürfen", sagt Jürgen Wesner, Regionalleiter der Musikschulen im Landkreis. Es gebe individuelle, mit dem Kreis abgestimmte Hygienekonzepte für die vier Standort Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Schöneiche.

"Besonders in Schöneiche ist es problematisch, da die Räumlichkeiten sehr beengt sind", erklärt Wesner. In Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde stünden größere Räume zur Verfügung: "Und in Beeskow können wir mit dem Jugendblasorchester das Schützenhaus nutzen." Wenn das Wetter mitspielt, sogar im Freien musizieren. "Wenn es aber zu heiß ist, können bei den Pauken die Felle platzen, bei Kälte die Holzblasinstrumente reißen", erklärt der Fachmann.

Stabile Schülerzahl

Auf die Frage, ob neue Räume für Beeskow gefunden wurden, antwortet Wesner: "Eigentlich wurden diese schon zur Kreisgebietsreform in Aussicht gestellt, aber die hat nicht stattgefunden." Ernster ergänzt er: "Der seitliche Anbau, in dem die Musikschule untergebracht ist, soll zwar weg, aber es gestaltet sich schwierig, Räume zu finden, die die Voraussetzungen erfüllen." Der neue Standort müsse verkehrstechnisch gut gelegen, also mit Bus und Bahn für die Schüler erreichbar sein. Derzeitige Nachteil: Es werde nicht mehr viel in das Gebäude investiert.

Dennoch und auch Corona zum Trotz erfreut sich die Musikschule des Landkreises großer Beliebtheit. "Die Schülerzahl ist mit 400 bis 450 stabil geblieben", so Jürgen Wesner. Mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm das Projekt "Klasse: Musik" an Schulen. "Die Stunden sind zwar im Stundenplan geblieben, aber es gibt ein Pauschalverbot fürs Singen und den Einsatz von Blasinstrumenten im Unterricht für allgemeinbildende Schulen", so der Regionalleiter. Derzeit würde überlegt, wie die Stunden alternativ aussehen könnten: "Es gibt mehr als Instrumentalpraxis wie Notenlehre oder Wartung der Instrumente, die jetzt abgeschlossen ist." Er hofft, dass das Bildungsministerium das Pauschalverbot überdenkt: "Es kann in kleineren Gruppen oder in größeren Räumen musiziert werden." Wichtig sei einzig, dass Wege gefunden werden, um die Sache weiter zu betreiben – insbesondere für Gesang und Bläser. "Versuchen Sie doch mal, mit der Trompete eine Kerze auszublasen", sagt ironisch Wesner, der das Jugendblasorchester Beeskow seit mehr als 30 Jahren dirigiert.

Flexibilität gefordert

Der Verband der Musik- und Kunstschulen fordert ein Ende des Pauschalverbots an den allgemeinbildenden Schulen. Im Appell heißt es: "Im Einklang mit den jeweiligen Hygieneplänen vor Ort bedarf es flexibler Lösungen für die Sing- und Bläserklassen, die vom Singen auf dem Schulhof bis zur Bläserklasse in der Aula reichen können." Jürgen Wesner schmiedet derweil Pläne: "Jetzt bereiten wir uns auf ein Konzert vor und organisieren den traditionellen "Tag der offenen Tür" in corona-bedingt abgespeckter Version als "Schnuppertag" mit Hygienekonzept.

Konzert in Klein Muckrow am 29. August um 15 Uhr auf der Kirchwiese, Schnuppertag Musikschule Beeskow am 26. September