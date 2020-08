Ulf Grieger

Werbig (MOZ) Von Kahlschlag ist die Rede. Und davon, dass der Steilhang des Krugberges über der Werbiger Straße den Halt verlieren wird, wenn dort alle Bäume gefällt werden. Am 21. September hat Werbigs Ortsvorsteher Wolfgang Kadler Verantwortliche vom Landesamt für Umwelt in den Ortsbeirat geladen, um mehr darüber zu erfahren, was die Behörde unter dem "Wiederherstellen des Trockenrasenhanges" versteht.

Am Freitag hatten sich Bürger, darunter Mitglieder des Krugberg-Vereins wie Karla Czerny und Karsten Kaethner, der Imker Lutz Czerny und Anwohner wie Ernst Stürzel auf dem Friedhofsparkplatz unterhalb des Steilhanges getroffen, um die Befürchtung zum Ausdruck zu bringen, dass mit dem angekündigten Abholzen Gefahren und Schaden verbunden sind. Wolfgang Kadler ist zudem darüber sauer, dass man im Ortsteil nicht richtig über das Vorhaben informiert worden sei. Vom Kreisumweltamt habe er die Hinweise bekommen.

An Klimawandel erinnert

Ernst Stürzel verwies auf die Erosionsgefahren. "Ich wohne hier seit 1954 und bin froh, dass die Bäume und Sträucher dafür sorgen, dass der Hang gesichert ist." Er erinnerte an die Klima-debatte und daran, dass es auf jeden Baum ankomme, um die Kohlendioxidbelastung zu senken. Karla Czerny vom Krugberg-Verein, der auf der Höhe seine Baude betreibt, dachte an die strengen Naturschutzauflagen, unter denen es den Mitgliedern gestattet ist, sich dort zu treffen. In den Bäumen und Sträuchern nisten viele Vögel. Dort findet Wild seinen Unterschlupf. Gern würde der Verein dort auch Drachenfeste oder Rodeln anbieten. Aber all das ist im Naturschutzgebiet verboten.

Von der Bedeutung vor allem der Robinie für die Bienen berichtete Lutz Czerny. Er erinnerte an die Debatten zum Bienensterben und daran, dass der "Akazienhonig" zu den beliebtesten Sorten überhaupt gehört.

Verantwortlich für die Umsetzung der bereits vor acht Jahren abgeschlossenen Natura-2000-Management-Planung ist das Landesamt für Umwelt. In der Frankfurter Dienststelle dieser Behörde arbeitet Norbert Bartel. Er kennt bereits die Debatte und verweist darauf, dass es seinerzeit Informationsangebote durch den Naturschutzfonds gegeben hatte. Die fertigen Pläne stellt das Landesamt zum Download zur Verfügung. Bartel will auch am 21. September mit den Bürgern ins Gespräch kommen. "Wir wollen den Naturschutz mit den Einwohnern erreichen", betont er.

Ein Drittel der Bäume bleibt

Im Falle des Krugbergs mag er nicht von Kahlschlag reden. Es gehe darum, die dort eigentlich vorhandenen und zum Teil überwucherten Trockenrasenhänge wieder herzustellen, die ökologisch wertvoller seien, als die Gehölze, die ohnehin zu verdorren drohen. Etwa ein Drittel des Gehölzbestandes werde überdies nicht angetastet. "Es geht darum, die Hänge innerhalb von vier Jahren wieder beweidefähig zu machen."

Gehölze wie die Robinien, die nach wie vor als nicht einheimisch eingestuft werden, werden auf alle Fälle fallen müssen, so Bartel. Es bleiben aber auch Bäume stehen. "Die Erosion wird durch den Trockenrasen stärker verhindert als durch die Verbuschung jetzt", ist der Naturschutzfachmann überzeugt. Der Bienenschutz gelte vor allem den Wildbienen. Für Drachenfeste könne man eine Ausnahmegenehigung beantragen.