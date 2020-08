Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Schulen starteten laut Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unaufgeregt in das neue Schuljahr, in dem Schließungen und Quarantäne nicht auszuschließen sind. Mit zusätzlichen Lehrkräften und ab November mit vom Bund finanzierten Tablets sollen die Wissenslücken, die durch Corona im Frühjahr gerissenen wurden, geschlossen werden.

Frau Ernst, wie lief der Schulbetrieb in den ersten zwei Wochen?

Wir sind froh, dass wir wirklich im Regelbetrieb starten konnten, wie wir das im Juni angekündigt hatten. Die Rückmeldungen nach vierzehn Tagen sind gut. Es ist allen klar, dass es zu Schulschließung und Quarantäne für einzelnen Klassen kommen kann. Das haben wir auch schon erlebt. Aber alles läuft unaufgeregt und das freut mich. Wir haben die Maskenpflicht in den Schulgebäuden auf den Gängen und in Mensen eingeführt. Das läuft. Es gibt an einigen Schulen Diskussionen dazu, das wissen wir. Aber wir setzten auf die Vernunft. Alle wissen, dass das Beitrag der Schulen ist, damit sie möglichst lange ungestört arbeiten können. Es ist viel geleistet worden in den vergangenen Wochen. Alle Schulen haben Notfallpläne erarbeitet. Die Schulaufsicht prüft sie zurzeit.

Sie haben die Maskenpflicht erwähnt – können Sie sich vorstellen, dass einzelne Schulen weitergehen und sie im Unterricht anordnen?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine massive Einschränkung. Wenn so etwas verpflichtend gemacht wird, muss das auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes passieren. Aber jeder kann natürlich freiwillig eine Maske tragen.

Die Gewerkschaften haben schon die Überlastung von Lehrkräften durch die Überprüfung der Lernstände beanstandet. Sind die zusätzlichen Aufgaben zu rechtfertigen?

Öffentliche Schulen haben eine Rechenschaftspflicht, wie sie mit den Defiziten, die in den vergangenen Monaten entstanden sind, umgehen. Dessen sind wir uns bewusst. Wir haben zwei Instrumente entwickelt: die Bilanz des ausgefallenen Unterrichtes und die Lernstandserhebung. Das sind die Voraussetzungen für die künftigen Schwerpunktesetzungen im Unterricht. Um die Belastung für die Lehrkräfte zu verringern, wird sich auf den Rahmenlehrplan konzentriert. Bestimmte Wahlpflichtangebote finden vorerst nicht statt. Außerdem wurde der Vertretungsfonds für zusätzliche Lehrkräfte massiv aufgestockt. Damit haben die Schulen eine bessere personelle Ausstattung als zu Beginn der Pandemie. Deshalb gehe ich davon aus, dass die vor uns stehenden Aufgaben bewältigt werden können.

Gibt es einen ersten Überblick, was im vergangenen Schuljahr alles nicht an Stoff vermittelt werden konnte?

Die letzten Lernstandserhebungen laufen noch, daher liegen die Auswertungen derzeit noch nicht vor.

Wann ist klar, ob samstags zusätzlicher Unterricht stattfinden muss oder die Osterferien zur Schulzeit gemacht werden?

Das wollen wir im November festlegen. Dabei geht es darum, ob Teile der Ferien für alle oder einen Teil der Schüler für Unterricht genutzt werden.

Es gibt Empfehlungen für eine Entschlackung des Lehrplanes. Wird das Schuljahr 2020/21 eines mit neuen Defiziten?

Nein, der Standard bei der Wissensvermittlung wird gehalten. Das gilt auch vor allem für die Abschlüsse. Aber wir haben Hinweise für Vereinfachungen gegeben. So kann man beispielsweise Kompetenzen im Deutschunterricht statt mit zwei Büchern auch mit einem entwickeln. Es kommt auf das Wie an.

Das Schuljahr begann mit einer höheren Zahl an Seiteneinsteigern als je zuvor. Durch die Corona-Krise konnte deren Qualifizierung nicht vor dem 10. August stattfinden. Kommt jetzt eine zusätzliche Belastung auf Schüler und die Lehrerkollegien zu?

Es gibt keine Alternative zur Einstellung von Seiteneinsteigern. Die Schulen bekommen für die zusätzlichen Aufgaben Entlastungen in Form von Abminderungsstunden für die Mentoren sowie eine Zulage von je 100 Euro. Das hat sich bewährt. Bei den unbefristeten Einstellungen haben wir einen Anteil von 34 Prozent Seiteneinsteiger. Letztes Jahr waren es 33 Prozent. Das sind hohe Werte. Aber inzwischen haben wir auch eine gewisse Routine im Umgang entwickelt.

Was sagen Sie den Eltern im ländlichen Raum, deren Kinder teilweise zur Hälfte von Seiteneinsteigern unterrichtet werden und die sich um die Qualität der Bildung sorgen?

Denen sagen wir, dass wir die Qualität genau im Blick haben. Und wir sagen, dass wir alles tun um mehr grundständige Lehrkräfte zu gewinnen. Die Kapazitäten für das Lehrerstudium sind erweitert worden und wir haben das Grundschullehramt für Gymnasiallehrkräfte geöffnet. Das funktioniert. Es gibt viele Lehrkräfte, die das Gymnasiallehramt auf Deutsch/Geschichte studiert haben. Von denen interessieren sich viele jetzt für Grundschulen. Außerdem wollen wir noch einmal ein Stipendium für Lehrkräfte in den Regionen auf den Weg bringen, die sich einige nicht auf den ersten Blick als Arbeitsort vorstellen können. Auf den zweiten Blick vielleicht dann doch.

Digitalisierung an den Schulen war lange Zeit ein Thema unter ferner liefen. Im ersten Halbjahr wurde es zu einer Schlüsselfrage für die Aufrechterhaltung des Unterrichts. Wie weit ist Brandenburg aktuell an den Schulen des Landes?

Es gibt eine Abfrage vom April 2020. Die ist jetzt schon nicht mehr aktuell. Es hat da einen Schub bei den Schulen gegeben. Ich freue mich über die Unterstützung des Bundes für die Bereitstellung von digitalen Endgeräten und die aktuelle Zusage, 500 Millionen Euro für die Notebooks der Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen. Das hilft, die berechtigterweise hohen Erwartungen an diesen Bereich schneller zu erfüllen.

Wann ist damit zu rechnen, dass die Laptops, die der Bund finanzieren will, bei den Schülern ankommen?

Die Richtlinie ist fertig. Die Schulen wissen, für wie viele Schülerinnen und Schüler sie die Geräte bestellen können. Das sind diejenigen mit Lernmittelberechtigung. Die Ausschreibungsregeln werden oft als Bürokratie angesehen. Sie haben natürlich ihre Berechtigung. Nicht alles muss europaweit ausgeschrieben werden, das richtet sich nach den Obergrenzen. Meine große Hoffnung ist, dass im November die Geräte genutzt werden können.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist Ihrem Haus mehrfach vorgeworfen worden, zu zögerlich reagiert zu haben, Entscheidungen wie die Maskenpflicht langsamer getroffen zu haben als in anderen Ländern…

Ich kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass Brandenburg früh mehr Kinder in den Kitas hatte als andere, mehr in den Schulen. Wir haben uns immer bemüht, so vielen Kindern wie möglich Betreuung und Bildung zukommen zu lassen. Was wir in der Landesregierung allerdings vermeiden, sind laute Schreiereien nach dem Motto: Wir sind die ersten, die schließen oder lockern. Es hat uns ausgezeichnet, dass wir immer sorgfältig abgewogene Entscheidungen getroffen haben. Die Einführung der Masken in den Schulen haben wir in Absprache mit den Bundesländern getroffen, die einen ähnlich frühen Schulstart hatten, wie Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg.

Berlin war schneller…

Dann war das so.

Im Kita-Bereich gibt es seit 1. August eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Konnten die zusätzlichen Erzieher tatsächlich eingestellt werden?

Für so eine Beurteilung ist es noch zu früh. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil wir auch die anderen Personalverbesserungen sehr zügig umsetzen konnten und diese lange vorher angekündigt war.

Ihre Partei diskutiert regelmäßig, ob zuerst die Betreuungsschlüssel weiter verbessert werden sollen oder die Eltern von Beiträgen entlastet. Das geht gerade wieder los. Haben Sie in dieser Frage Präferenzen?

Wir haben eine Verständigung dazu im Koalitionsvertrag.

Trotzdem diskutiert die SPD darüber…

Wir haben eine Verständigung im Koalitionsvertrag.

Der Innenminister hat die Überprüfung des Öffentlichen Dienstes auf Verfassungstreue angekündigt. Sehen Sie in dieser Frage Defizite in der Lehrerschaft?

Ich sehe überhaupt keinen Handlungsbedarf für flächendeckende Gesinnungsüberprüfungen. Das muss ich sehr deutlich sagen. Wenn wir allerdings Hinweise haben, dass Beamte sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, werden wir sofort tätig.

