Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Als Anfang dieser Woche in der Galerie-Etage des Eberswalder Rathauses die sehenswerte Wanderausstellung "Umbruch Ost" eröffnet wurde, war die Botschaft von Bürgermeister Friedhelm Boginski unmissverständlich: Ab 1. September müssten Gäste und Mitarbeiter der Stadtverwaltung verbindlich Masken tragen, hatte er erklärt. Am Ende dieser Woche ist aus dem Gebot eine "eindringliche Bitte" geworden.

"Wir verstehen uns als Dienstleister für alle Eberswalder und wollen auch weiterhin erreichbar bleiben. Daher haben wir unser Hygienekonzept fortgeschrieben", sagt das Stadtoberhaupt jetzt. Das Rathaus könne auch weiterhin nur nach vorheriger Terminabsprache per Telefon oder E-Mail besucht werden. Dies solle helfen, die Wartezeiten zu verkürzen. Wer einen Termin erhalten habe, werde gebeten, sich beim Betreten des Gebäudes an der Bürgerinformation zu melden. Dort würden die wichtigsten persönlichen Daten in einem Anwesenheitsnachweis erfasst, der es ermögliche, im Bedarfsfall den Kontakt zu verfolgen.

Pfeile auf dem Boden

Auch im Paul-Wunderlich-Haus, dem Sitz der Barnimer Kreisverwaltung, sind Besucher und Beschäftigte angehalten, in den öffentlich zugänglichen Treppenhäusern und Eingangsbereichen Mund und Nase bedeckt zu halten. "Das gilt überdies überall dort, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden können", teilt Jana Mundt mit, die den Landratsbereich leitet.

Im Amt Britz-Chorin-Oderberg herrsche außerhalb der Büroräume an den Sprechtagen eine Maskenpflicht, informiert Amtsdirektor Jörg Matthes. Alle Bereiche mit hoher Besucherfrequenz seien mit einem Plexiglasschutz versehen. Wer dahinter sitze, brauche keine Maske zu tragen. "Wir lenken unsere Besucher durch ein Leitsystem. das aus Pfeilen auf dem Boden und Aufsteller mit Hinweisen besteht", berichtet Jörg Matthes weiter. An den Sprechtagen würden die Besucher zudem einzeln eingelassen. Es dürften sich nie mehr als 15 Besucher zugleich im Rathaus aufhalten. Am Einlass sei eine Handdesinfektion vorgeschrieben "Unsere Mitarbeiter, die den Einlass koordinieren, sind durch FFP-2-Masken geschützt", sagt der Amtsdirektor. Überdies würden Tische, Stühle, Türklinken und Flächen regelmäßig und umfangreich gesäubert. Die Räume würden gelüftet. Und in den Büros werde penibel auf den Mindestabstand zwischen den Beschäftigten geachtet.

"Wir haben aktuell nicht vor, pauschal eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher einzuführen", sagt Ulf Kämpfe, der in der Gemeinde Schorfheide für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Den Besuchern werde jedoch dringend empfohlen, Mund und Nase bedeckt zu halten. "Das machen fast alle bereits von sich aus", betont Ulf Kämpfe. In den Ämtern mit Besucherkontakt seien Trennwände installiert. "Der Zutritt während der Sprechzeiten wird nur einzeln und nur dazu gewährt, um wichtige persönliche Angelegenheiten zu klären", berichtet der Pressesprecher. "Der Besuch der Einwohnermeldebehörde ist seit dem 10. August nur noch nach vorheriger Terminvergabe möglich", ergänzt Ulf Kämpfe. In der Gemeindeverwaltung werde fast ausschließlich in Einzelbüros gearbeitet. Wer sich mit mehreren Personen treffe, halte die vorgeschriebene Distanz ein oder trage Maske. Die Abstandsregeln würden auch in den Pausenräumen greifen. "Ist der Andrang zu groß, wird in Schichten pausiert", teilt der Pressesprecher der Gemeinde Schorfheide mit.

Anfragen per Telefon und Mail

Im Eberswalder Rathaus gibt es am Eingang einen Nachtbriefkasten, der zur Abgabe von Unterlagen genutzt werden kann. "Wer ein Anliegen hat, kann sich weiterhin telefonisch oder schriftlich an die Mitarbeiter wenden", sagt Pressesprecher Johan Bodnar. Die genauen Kontakdaten seien auf der Internetseite der Stadt Eberswalde wenden.

Die Auflagen wegen der Corona-Pandemie führen dazu, dass maximal vier Besucher gleichzeitig die Schau "Umbruch Ost" besichtigen können. Die Ausstellung mit dem Untertitel "Lebenswelten im Wandel" ist noch bis zum 22.September zu sehen.