Ulf Grieger

Buschdorf (MOZ) Mit zwei Beschlüssen haben die Gemeindevertreter den Weg frei gemacht, um das von der verstorbenen Korbflechtmeisterin Thea Müller eingerichtete Museum in der Alten Schule Buschdorf wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum einen stimmten die Gemeindevertreter zu, dass zwischen der Arbeitsinitiative Letschin als künftigem Betreiber und den Erben der im Oktober verstorbenen Korbflechtmeisterin Thea Müller ein Gestattungsvertrag abgeschlossen wird.

Amtsdirektor Lothar Ebert erläuterte, dass dieser Vertrags sowohl die Lösung versicherungstechnischer Fragen erleichtere, als auch dabei helfe, die weit über die Landesgrenze hinaus bekannte und beliebte Einrichtung bald wieder zu öffnen, die seit dem 29. Oktober 2019 geschlossen war.

2000 Exponate inventarisiert

Elke Grepel, die Schwester von Thea Müller, und Martin Porath hatten seither die etwa 2000 Ausstellungsgegenstände, viele davon sind Unikate, inventarisiert. Elke Grepel wird auch die ersten Führungen am Tage der Wiedereröffnung übernehmen, informierte Lothar Ebert. Vorgesehen ist dafür der 13. September, der Tag des offenen Denkmals. Traditionell hatten Thea Müller und ihre Familie sowie Kollegen an diesem Tag das Museumsfest gefeiert. Lothar Ebert dankte der Familie, dass sie der Gemeinde dieses Kleinod und Zeugnis der Handwerkskunst im Oderbruch zur weiteren Präsentation überlässt.

Der künftige Betrieb der Einrichtung soll dann durch die Letschiner Arbeitsinitiative erfolgen. Da sie die Backscheune auf dem alten Schulhof betreibt, ergeben sich Synergieeffekte. Bereits am 2. April hatte die Arbeitsinitiative den Antrag gestellt, das Korbmachermuseum weiterführen zu wollen. Die Gemeindevertreter stimmten dem Nutzungsvertrag über die Räume in der Alten Schule zu. Die Arbeitsinitiative übernimmt die anteiligen Betriebskosten. Baulicherseits war durch die Gemeinde bereits viel getan worden. So waren die Fenster erneuert worden. Hans-Jürgen Specht hinterfragte in der Debatte, was unter dem Passus "diskriminierungsfreier Zugang" zu verstehen sei. Er befürchte, dass draus abgeleitet werden könne, dass das denkmalgeschütze Schulhaus barrierefrei hergerichtet werden müsse. Das sei damit nicht gemeint, betonte Lothar Ebert. Gemeinde und Behörden haben die Pflicht zur Diskriminierungsfreiheit. Man könne sich durchaus vorstellen, auch die Barrierefreiheit herzustellen, wenn es die finanziellen Möglichkeiten hergeben.