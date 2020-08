Nur bis zu 5000 Menschen erlaubt

Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 Teilnehmern wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Der Senat verlängerte am Donnerstag ein entsprechendes Verbot wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Dezember. Bisher galt es bis zum 24. Oktober. Das heißt, es dürfen sich nicht mehr als 5000 Menschen gleichzeitig versammeln. "Es kann Weihnachtsmärkte geben mit Einschränkungen und Regeln und Zahlenbegrenzung", erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Aber Massenveranstaltungen mit Zehntausenden Besuchern eben nicht. "Das wird so wie bisher in den letzten Jahrzehnten nicht stattfinden können."

Bei Veranstaltungen in Räumen soll es ebenfalls bis Jahresende bei einer Obergrenze von 1000 Teilnehmern bleiben. Aktuell liegt sie bei 500 Menschen, ab 1. September steigt sie auf 750 Personen. Vom 1. Oktober an sind dann 1000 erlaubt.⇥dpa