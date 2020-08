MOZ

Grüntal (MOZ) Die Barnike Sportparty des Kreissportbundes ist ein Dauerbrenner. Doch wegen der Corona-Pandemie musste auch sie eine Pause einlegen. Unter Beachtung der hygienischen Regeln gab es jedoch einen Neustart.

Würde man im Landkreis Barnim Grundschüler befragen, ob sie den Sportfuchs Barnike kennen, bekäme man spontan von der überwiegenden Anzahl der Befragten die Antwort "Ja, wir kennen ihn." Er ist das Maskottchen, das bei vielen Sportveranstaltungen als Stimmungsmacher live zu erleben ist. Der tierische Botschafter wurde schon 2006 vom Team des Kreissportbundes Barnim ins Rennen geschickt und hat inzwischen unzählige Fans. Die Barnike Sportparty ist eine Sportstunde der besonderen Art, die durch die Grundschulen und Kitas des Landkreises tourt. Initiator ist der Sportentertainer Karl-Heinz Wendorff, unterstützt von den Mitarbeitern des KSB, die als Spielleiter fungieren. Er wurde vom KSB mit der inhaltlichen Gestaltung, der Regie und der Moderation der Show beauftragt. Gleichzeitig komponierte er den Song "Barnike unser Sportfuchs". In der Show selbst wechseln sich sportliche Runden musikalisch untermalt in flottem Rhythmus miteinander ab.

Da gibt es originelle Spielrunden mit zu Schwungtüchern umfunktionierten großen Fallschirmen, mit Hula-Hoop-Reifen, Frisbeescheiben, Tauen und vielen Spielgeräten mehr. Am Ende sind alle Kinder Sieger, erhalten eine Siegerurkunde, eine Barnike-CD und ein Minimaskottchen Barnike als Kuscheltier. Tausende Mädchen und Jungen erlebten bisher mit viel Spaß und Begeisterung die Barnike Sportparty. So soll es weiter gehen. Unter Beachtung der hygienischen Regeln ging die Barnike Sportparty jetzt wieder auf Sommertour. Der sportlich gestylte Tourbus machte Halt in den Grundschulen Klosterfelde, Grüntal und in der Rollenhagen Grundschule in Bernau.Die Sportparty wurde zu einer willkommenen Abwechslung in den Horten. Nun soll die wieder zum festen Bestandteil innerhalb des Schuljahres werden.

Buchungen unter info@kreissportbund-barnim.de