Matthias Freydank mit seinen Eltern beim Winterspaziergang am Pfingstberg 1965. Stolze Laubenbesitzer in der Kleingartenkolonie. Und ein Ausflug zum damals ruinösen und geschlossenen Belvedere. © Foto: Privatbesitz

Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Selten kommt auf engstem Raum so viel Heterogenes zusammen wie am Pfingstberg in Potsdam: die Kleingartenkolonien "Pfingstberg" und "Berg auf" mit ihren Lauben und Vereinshäusern, die NVA-Siedlung "Am Hang", wo viele Polizisten, Zollbeamte und Armeeangehörige wohnten, die klassizistischen Villen rund um das Belvedere wie die Villa Henckel, in der ein Pflegeheim untergebracht wurde, und Teile der Nauener Vorstadt am Fuße des Pfingstbergs, die als sowjetisches "Militärstädtchen Nr. 7" zur ummauerten, verbotenen Stadt wurden. Und über allem das Belvedere Friedrich Wilhelms IV., das seit den 1960er-Jahren nicht mehr zugänglich war und immer mehr zur Ruine wurde, bis sich ab 1988 der engagierte Förderverein Pfingstberg um die (inzwischen vollendete) Rettung bemühte.

Eine kleine Ausstellung im Untergeschoss des Belvedere verfolgt nun all diese Spuren, indem sie Zeitzeugen befragt, die ihre Kindheit oder Jugend seit den 1950er-Jahren in dem Areal verbracht haben. Das Setting in dem kleinen Raum ist einfach: Karten und Erläuterungen, dazu drei Bildschirme, daneben jeweils ein Klingelschild mit mehreren Adressen, wie an einem Hauseingang: Man klingelt und wird eingelassen in ein Leben, indem auf dem Bildschirm ein Zeitzeuge erscheint und erzählt.

Zum Beispiel der Regisseur, Fotograf und Drehbuchautor Franz Baake, der von 1941 bis 1951 in der Großen Weinmeisterstraße lebte und erzählt, wie die sowjetischen Truppen einmarschierten, und wie ihr ukrainisches Kindermädchen Ksenja ihnen entgegentrat. Oder Matthias Freydank, der seine Kindheit in der prächtigen Villa Henckel verbrachte, weil seine Eltern das dortige Heim leiteten. Oder Mario und René Kade, die heute das beliebte Ausflugslokal "Am Pfingstberg" betreiben und von ihrer Kindheit in den 1980er-Jahren berichten, von Schlittenfahrten auf der "Todesbahn" und Fußballspielen im Park und heimlichen Einstiegen ins Belvedere.

Überhaupt, das Belvedere scheint für die Kinder ein magischer Ort mit unglaublicher Anziehungskraft gewesen zu sein. Zwar abgesperrt und verriegelt, fand sich doch immer wieder ein Weg in das marode Gebäude. Die Treppen und Turmhauben eingestürzt, war es eine besondere Mutprobe, bis hoch auf die Türme zu gelangen – vor allem, weil man von da einen Blick auf Potsdam, aber auch auf die Grenzanlagen und bis nach West-Berlin hatte. Versteht sich, dass das Ganze streng verboten war.

Der Abenteuerspielplatz Belvedere ist das eine Thema, das immer wieder auftaucht in den Erzählungen. Das Verhältnis zu den in der unmittelbaren Nachbarschaft stationierten sowjetischen Soldaten ist das andere. Einkäufe im "Russenmagazin", Versuch der Kontaktaufnahme, aber auch Angst vor den angeketteten Hunden, und Schreie, die man in der Nacht aus dem KGB-Gefängnis gehört habe und über die am nächsten Morgen keiner sprach. Stefan Schalinski, der Sohn von Günter Schalinski, dem Pfarrer der Pfingstgemeinde, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum KGB-Städtchen existierte, berichtet, wie wichtig es seinen Eltern gewesen sei, Russisch zu lernen und Kontakt aufzunehmen. Andere wie Werner Eichhorn erzählen, er habe einmal mit einem sowjetischen Offizier vor der Tür Schach gespielt, danach sei der dann gleich versetzt worden.

Die Kinder sahen das entspannter: Flog der Ball beim Fußball über die Mauer, haben die Soldaten ihn zurückgeworfen. Auch Stinkbomben habe man in Richtung Wachturm geworfen, da habe es dann allerdings richtig Ärger gegeben, erzählt Mario Kade. "Keine Angst, aber Respekt" habe man vor den militärischen Nachbarn gehabt, allein die Geräuschkulisse aus Kino und Musik vom Appellplatz sei nicht zu überhören gewesen. Als dann 1994 eines Abends alles dunkel und still blieb, sei klar gewesen: "Die Russen sind abgezogen".

Irrealer und faszinierender kann Geschichte kaum sein als in diesen Erzählungen, in denen sich Pragmatismus, Alltagssorgen und kindliche Abenteuerlust mischt. Wie schlecht die Anbindung per Bus und Straßenbahn gewesen sei, klingt mehrfach an, aber auch, dass das nachbarschaftliche Verhältnis schön gewesen wäre wie auf dem Dorf, sowohl in der NVA-Siedlung als auch in den Kleingärten, wo sich die Männer nachts mit Wache ablösen, damit die sowjetischen Soldaten nicht in die Lauben einsteigen. Zur Sicherheit habe man da immer eine halbe Flasche Schnaps stehen lassen, damit nichts verwüstet wurde. Es lohnt, sich Zeit zum Zuhören zu nehmen, spannender ist kein Geschichtsbuch. Klingeln Sie ruhig!