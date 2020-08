Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die 740 Kühe, die in den Ställen der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz stehen, produzieren jede Menge Gülle. "Wir haben die schon lange für uns als Dünger genutzt", sagt Geschäftsführer Benjamin Meise.

Seit dem Frühjahr können sich auch die Kunden der Fürstenwalder toom-Baumärkte mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner eindecken. Vergoren, getrocknet, zu Granulat verarbeitet und in Beutel abgefüllt ist der Dünger dort erhältlich.

"Das ging ganz schnell und unkompliziert", sagt René Meißner, Geschäftsführer des Baumarktes in Süd. "Innerhalb von zwei, drei Wochen war das Produkt bei uns gelistet. Wenn ich Nachschub brauche, telefonieren wir", erklärt er. Aktuell sei der Dünger das einzige Produkt aus der Region. "Es hatte mal eine Frau nachgefragt, ob wir Alpaka-Dung nehmen, die hat sich dann aber nicht mehr gemeldet", ergänzt Meißner. Er sei offen für alle Angebote, die zu einem Baumarkt passen.

Doch so unkompliziert ist es nicht immer. "Wir haben keinen größeren Abnehmer", sagt Werner Menzel, der Obstbrände in seiner Kulturbrennerei in Streitberg herstellt. Rund 1500 Liter produziert er im Schnitt pro Jahr – mehr wäre möglich. Er informierte sich über die Voraussetzungen für einen Platz im Supermarkt-Regal – und verwarf die Idee. "Es ist ein hoher Aufwand, für jedes Produkt den geforderten Qualitätsnachweis zu erbringen", sagt Menzel. Es komme sowieso jedes Jahr ein Vertreter des Lebensmittelüberwachungsamtes und nehme eine Probe, berichtet der Streitberger. Doch dessen Okay reiche nicht aus.

Die Erfahrung hat auch Bernd Janthur gemacht, der mit Sohn Martin Müller eine Imkerei in Briesen betreibt. "Es gibt ganz schöne Hürden", sagt der 59-jährige Berufsimker. Auch für Honig reiche das Hygienezertifikat des Amtes nicht. "Es wird eine QM-Zertifizierung verlangt", ergänzt Müller, der Landesgeschäftsführer des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerverbandes ist. Bei diesem Qualitätsmanagement gehe es um den Produktionsprozess und die Rückverfolgung, wo jedes Bienenvolk wann stand, wie oft dort geputzt wurde und einiges mehr.

Doch trotz der Hürden wollen Janthur und Müller den Sprung ins Supermarkt-Regal angehen. "Mit dem Inhaber des Edeka in Briesen hatte ich dazu schon ein Gespräch", sagt Müller. Der 30-Jährige würde lieber einzelne Märkte beliefern als das Zentrallager. "Die Erträge sind jedes Jahr anders", begründet er, da sei es besser, flexibel zu bleiben.

Edeka ist aufgeschlossen für regionale Produkte. Darum hat Christopher Große, Leiter des E-Centers in Erkner nicht lange gezögert, als Henry Röber zu ihm kam. Der stellt im Fürstenwalder Ein-Mann-Betrieb hochwertige Liköre her und setzt damit eine 1895 von seinem Urgroßvater begründete Tradition fort. Eigentlich produziert Röber für gehobene Gastronomie, doch ihn erreichten Fragen, wo es seine Liköre zu kaufen gäbe. Er sprach in Erkner vor und liefert seine Produkte nun in den Markt. Das Verfahren vor der Listung nahm er dafür in Kauf. Inzwischen ist er bei der Kette im System. und beliefert sieben weitere Märkte.

Frankfurter Klöße sind beliebt

Auch beim schwarzen Netto gibt es regionale Produkte. Ricardo Pfennig, stellvertretender Marktleiter in der Fürstenwalder Bebelstraße, weist auf die Gefriertruhe, in der Hefeklöße von Oderfrucht aus Frankfurt ruhen. "Zwei Kartons in der Woche gehen davon weg", sagt er. Auch zu Harry-Brot hat Pfennig eine besondere Beziehung – es wird aus seinem Wohnort Jacobsdorf geliefert. "Es gibt bei Netto die Möglichkeit, dauerhaft im Sortiment gelistet zu werden, das setzt konstante Verfügbarkeit der Produkte voraus. Möglich ist auch ein einmaliges Angebot im Rahmen unseres Aktionsgeschäftes", teilt eine Unternehmenssprecherin mit.