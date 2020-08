Aktuell und künftige Projekte der DWB Holding in Neuruppin

Bauprojekt: "Wohnen am Schlossgarten"In der Gerhart-Hauptmann-Straße entstehen bis Dezember dieses Jahres in drei Gebäuden 70 Wohnungen, unter anderem 36 Appartements in drei Senioren-Wohngemeinschaften, die von der Pflege-Bau-Konzept konzipiert und später von der Diakonie betrieben werden sollen. Im Juni war Richtfest (wir berichteten).

In der Präsidentenstraße 5 und 5a – eine Lückenbebauung – entstehen zwölf Mietwohnungen. Der Baustart soll im Januar 2021 erfolgen. Geplante Fertigstellung: Januar 2023.

Eine Kita für 120 Kinder entsteht am Certaldo-Ring. Baubeginn: September 2020. Geplante Fertigstellung: Oktober 2021. Betreiber ist die Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Träger deie Evangelischen Schule Neuruppin. Laut Dennis Wisbar ist ein Mietvertrag über 20 Jahre vereinbart worden.

Ein ähnliches Konstrukt bestünde im Zuge des Hort-Neubaus an der Regattastraße, in unmittelbarer Nähe zum Evi. 180 Kinder sollen darin betreut werden können. "Das Entscheidende sei die Infrastruktur, die damit einhergeht", so Wisbar. Ursprünglich hätten dort Eigentumswohnungen entstehen sollen. Davon habe man aber Abstand genommen.

Weitere Projekte der DWB Holding GmbH in naher Zukunft sind in der Rosenstraße die Rosenhöfe und in der Friedrich-Engels-Straße der alte Speicher. Die Entwicklung werde aber noch zwei Jahre dauern, so der Geschäftsführer.⇥gü