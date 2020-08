Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Samuel kam 2016 aus Afghanistan nach Deutschland, um sich vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. Er landete in Frankfurt, erhielt Schutz vor politischer Verfolgung und hat in vier Jahren das getan, was sich viele Deutsche wünschen von Menschen wie ihm.

Er spricht und schreibt fließend Deutsch. Hat eine Ausbildung als Erzieher an einer Berufsschule absolviert und das Fach-Abitur in Sozialwesen. Seit über einem Jahr arbeitet der 26-Jährige in Vollzeit als Erzieher in der Jugendarbeit, besonders mit unbegleiteten Minderjährigen. Die meisten seiner Freunde sind Deutsche.

Es erleichtert das Leben enorm

Eine Vorzeige-Integration. Doch aufenthaltsrechtlich machen sich Samuels Mühen nicht bezahlt. Dafür sorgt ein verschärftes Ausländerrecht, aber auch die Frankfurter Ausländerbehörde, nach deren Sicht er weiter Flüchtling bleiben soll. Obwohl Samuel die Voraussetzungen für eine Niederlassungserlaubnis erfüllt. Das Dokument gewährt einen dauerhaften Aufenthalt in der Bundesrepublik – den Status als Verfolgter lässt man damit hinter sich. Es ist kein deutscher Pass, doch es erleichtert das Leben enorm. Mit einer Niederlassungserlaubnis kann man leichter reisen. Man kann ein Auto auf Raten kaufen. "Oder eine Bohrmaschine ausleihen", sagt Samuel. Als er mal eine brauchte, bekam er sie nicht mit seinem Flüchtlingspass, der nur ein temporäre Aufenthaltserlaubnis darstellt. Vor allem gibt die Niederlassungserlaubnis ein Gefühl der Sicherheit, dass man dazu gehört, nicht nur ewiger Gast ist, der von der Gunst des Gastgebers abhängig ist, sondern ein Bürger, dem sein Recht zugestanden wird.

Auch Samuels Freund Farid (beide Namen geändert), 25, wartet seit langem auf die Niederlassungserlaubnis. Er kam schon 2014 nach Deutschland. Bis zur positiven Entscheidung über seinen Asylantrag dauerte es zweieinhalb Jahre. Seit drei Jahren arbeitet er in der Gastronomie. Er verdient nicht viel Geld, muss ein wenig aufstocken. Doch wie Samuel, mit dem er in der Anfangszeit eine Weile in Seefichten im Heim lebte, blieb er in der Stadt, während andere längst weiter gezogen sind. Er mag Frankfurt. "Hätte ich eine Niederlassungserlaubnis, würde ich mich selbstständig machen", sagt Farid. Aber von der Ausländerbehörde in Frankfurt – einer Stadt, die mit einer Kampagne um neue Bewohner wirbt – werden Farid und Samuel hingehalten.

Im Sommer 2019 als die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis ohnehin anstand, fragten sie nach einer Niederlassungserlaubnis, die man unter bestimmten Voraussetzungen nach drei Jahren bekommen kann. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt selbst und verfügten über notwendige Sprachkenntnisse. Nach drei Jahren wird eigentlich ein Deutschzertifikat der Stufe B1 verlangt, nach fünf Jahren ist das verlangte Niveau paradoxerweise niedriger – A2.

Von Samuel aber will die Frankfurter Ausländerbehörde einen C1-Nachweis, die zweithöchste von sechs Schwierigkeitsstufen. Dass Samuel einen deutschen Berufsabschluss mit Fach-Abitur hat, erkannte sie nicht als gleichwertigen Sprachnachweis an – obwohl das durchaus möglich wäre, wie die Behörde selbst auf Nachfrage bestätigte: "Hierfür müssten im Fach Deutsch entsprechende Noten der Ausländerbehörde gegenüber nachgewiesen werden, die das C1-Sprachniveau rechtfertigen". Konkret erreiche man dies mit einer 1 bis 2 in der Abiturprüfung nach 13 Jahren, teilt die Behörde als Referenz mit. Samuels Deutschnote im Fach-Abi nach drei Jahren: eine zwei. Die Ausländerbehörde fordert, er solle noch eine C1-Prüfung ablegen. Wahrscheinlich wird ihm die Prüfung leicht fallen, aber ihm geht es ums Prinzip. "Ich finde das einfach entwürdigend", sagt Samuel, der in seinem Job Fallberichte genauso verfasst wie seine deutschen Kollegen. Sein ungewöhnlicher Bildungsweg fällt ihm auf die Füße. "Die Behörde hätte auf jeden Fall Spielraum, das Ausbildungszeugnis als Sprachnachweis anzuerkennen", sagt die Berliner Anwältin Johanna Künne.

Bei Farid hatte die Ausländerbehörde am B1-Deutschzertifikat, also ein geringer wertiger Sprachnachweis, nichts auszusetzen. Aber den Antrag könne er sich sparen, servierte man ihn ab. Er müsse erst 60 Monate Pflichtbeiträge für die Sozialversicherung nachweisen. Als er ein halbes Jahr später nachfragte, war von den Pflichtbeiträgen, deren Anahl unterschiedlich ausfallen kann, keine Rede mehr. Es hieß, er müsse erst auf einen Brief vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) warten. Tatsächlich prüft die Behörde noch einmal die Flüchtlingseigenschaft, bevor jemand den Status als Flüchtling verlassen darf. "Die Bearbeitungsfrist dafür ist eng mit dem individuellen Einzelfall verknüpft", heißt es dazu vom BAMF. Als der Brief vor zwei Monaten kam, ging Farid wieder zur Ausländerbehörde. "Wir prüfen das und melden uns", sagte man ihm. Seitdem: Schweigen. Samuel erhielt den BAMF-Brief noch nicht, eigentlich hätte die Prüfung vorigen Sommer sein müssen.

Intransparent finden die beiden die Behandlung in Frankfurts Ausländerbehörde. "Stets wird man im Ungewissen gelassen, was noch alles verlangt wird. Als wüssten sie es selbst nicht", sagt Samuel. Eigentlich wollte er aus Frust schon aus Frankfurt den Rücken kehren. Nun hat er sich doch für die C1-Prüfung angemeldet. Sie kostet ihn 195 Euro.