Damelang (BRAWO) Der Brandenburger Modellflugverein e.V. lädt alle Kinder, Jugendlichen und selbstverständlich auch die Erwachsenen am kommenden Wochenende, 5. und 6. September, zum Schnupperfliegen ein. Jeder kann an diesem Wochenende völlig kostenlos die "Steuerknüppel" in die Hand nehmen und mit Hilfe eines erfahrenen Piloten erste Flugversuche unternehmen. Das Equipment wird gestellt.

"Bitte bringt Zeit, gute Laune und vielleicht eine Sonnenbrille mit. Getränke haben wir gegen einen kleinen Unkostenbeitrag vor Ort", so der Vereinsvorsitzende Lars Siebert. An beiden Tagen erwarten aktive Vereinsmitglieder die interessierten Fluganfänger von 10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Modellfluggelände in Damelang. Wenn möglich bittet der Verein um eine Anmeldung auf der Homepage unter www.brandenburger-mfv.de.