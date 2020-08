Thomas Gutke

Booßen (MOZ) Die Stadt Frankfurt (Oder) bewertet den geänderten Planfeststellungsentwurf für die Weiterführung der Ortsumfahrung B112n von Booßen Richtung Norden weitgehend positiv. Darüber informierte die Pressestelle der Stadt.

Mit Schreiben vom 10. August habe die Verwaltung gegenüber dem Landesamt für Bauen und Verkehr erneut Stellung genommen, nachdem die Behörde die nach dem 2018 ausgelegten Entwurf vorgebrachten Einwände mit eingearbeitet hatte. Ergebnis: "Die Stadt befürwortet die Trassenführung auf ihrem Hoheitsgebiet einschließlich dem Knotenpunkt Booßen." Lediglich bei der Breite des neu zu bauenden, daneben verlaufenden Rad- und Fußweges sehe die Stadt "Anpassungsbedarf", dieser müsse demnach mindestens 2,50 Meter breit geplant werden.

Die B112 neu endet bisher am Knotenpunkt mit der B5. Von dort aus soll sie querfeldein bis zur B167 am Bahnübergang Schönfließ weitergeführt werden. Der Streckenverlauf für die Frankfurter Ortsumgehung wurde Mitte der 1990er Jahre im Rahmen der Raumplanung für die Oder-Lausitz-Trasse festgelegt. Doch seit der Fertigstellung der ersten beiden Abschnitte um die Jahrtausendwende zwischen Markendorf (B87) vorbei an Rosengarten und Frankfurt-West bis nach Booßen (B5) lässt der dritte Bauabschnitt auf sich warten. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 steht das fehlende Teilstück als vordringlicher Bedarf in der Prioritätenliste nun weit oben.