Birkenwerder Plötzlich nach rechts oder links wenden, mit dem Vorderrad gegen den Bordstein fahren, langsames Fahren, ohne die Füße abzusetzen. Reaktionsfähigkeit und Balance sind gefragt. Das ist der praktische Teil des Verkehrsaktionstages am Mittwoch an der Regine-Hildebrandt-Gesamt­schule in Birkenwerder. Amelie, Lilly, Paul, Moritz, Angelo, Tristan, Marcel und die anderen Jugendlichen lassen sich unterm Helm vom strömenden Regen nur wenig beeindrucken. Ein bisschen sorgt das Wetter aber für erschwerte Bedingungen auf regennasser Fahrbahn. Alle 155 Mädchen und Jungen des siebenten Schuljahrgangs sind dabei.

Marian Rahn steht neben dem Bordstein und gibt Tipps, wenn Jugendliche sich nicht gleich trauen, bis gegen den hohen Bordstein zu fahren. "Ich kann es an solchen Situationen sehen, ob jemand ein geübter Radfahrer ist, oder nicht", sagt er. Er schätzt, dass in jeder Klasse nur zwei bis vier Kinder ihr Rad wirklich sicher steuern. die meisten sind ungeübt. "Das Fahrrad fährt mit ihnen, sie haben keine Verbindung zu ihrem Rad, beherrschen es nicht." Marian Rahn ist beim Radteam Borgsdorf passionierter Radfahrer und als sachkundiger Einwohner in Hohen Neuendorf an jeder Diskussion um sicheren Radverkehr nah dran. An diesem Tag ist Rahn sogar mit seiner Firma "Unpaved Road" hauptamtlich für das Training bestellt.

"Radfahren sollte Bestandteil des Unterrichts sein", meint Andreas Blaschke vom ADFC. "Das Parcours-Fahren ist eigentlich beliebt", ist seine Erfahrung. Blaschke hat die Initialzündung für das mit der Gemeinde und der Gesamtschule ausgerichtete Pilotprojekt in Birkenwerder gegeben. "Das Beispielhafte an dem Projekt ist, dass es eben nicht für die Grundschule ist", sagt er. Denn die Verkehrserziehung höre nach der vierten Klasse der Grundschule auf, und Verkehrswissen werde frühestens wieder bei einer Führerscheinprüfung im Jugendlichenalter abgefordert. Ein weiterer wichtiger Teil ist eine Umfrage unter allen Siebentklässlern über ihren Schulweg.

Es ist aber nicht nur Fahrpraxis auf dem Rad gefragt. Am Stand der Verkehrswacht Oberhavel haben Klaus-Dieter Berndt und sein Team E-Scooter und Fahrrad an einen Bildschirm gekoppelt, der die Fahrt durch eine Umgebung simuliert – und die möglichen Gefahren. Sie haben Infos und auch verschiedene Modelle dabei. Ab 14 Jahren dürfen Jugendliche mit dem 20 Stundenkilometer schnellen Roller auf den Radweg und die Straße. "Am sichersten ist einer mit einem breiten Lenker und nicht zu kleinen Reifen", so Berndt.

Im Klassenraum finden sich Gruppen zu einem Verkehrsquiz zusammen, das Raik Dusin und Andrina Löwe vom Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg leiten. "Wie viel Prozent der Verkehrsunfälle passieren, weil jemand abgelenkt ist?" Es wird wild spekuliert. 30 Prozent, ist die Antwort, also viele.

Wie weit ist der Schulweg? Wie sind die Wege, über den er führt? Wie oft hören Jugendliche von Unfällen auf ihrem Schulweg oder wie oft sind sie selbst daran beteiligt? Dazu hat das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg des IFK an der Universität Potsdam eine Umfrage unter allen Siebentklässlerinnen und Siebentklässlern gemacht, die in Birkenwerder am Verkehrstag teilgenommen haben. Die Fragen, die die Jugendlichen auf Tablets beantworteten, bezogen sich zum Teil direkt auf die Straßen von Birkenwerder im Schulumfeld.

"Viele Jugendliche haben schon einmal Unfälle erlebt oder gesehen, die nicht der Polizei, aber auch nicht der Schule gemeldet worden sind", weiß Dr. Michael Hellenbach. "Wir wollen auf diese Weise auch abfragen, welche Risiken die Schüler auf ihrem Weg wahrnehmen." Einige für Birkenwerder in der wissenschaftlichen Begleitung gewonnenen Erkenntnisse werden Allgemeingültigkeit haben, ist Hellenbach sicher. Kritische Punkte könnten exemplarisch dann auch in anderen Kommunen gezielt überprüft werden.

Umsicht, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein – Werte, wie sie die Gesamtschule für den Umgang miteinander festgeschrieben hat, seien für die Jugendlichen auch im Straßenverkehr wichtig, sagte Rainer Genilke, Staatssekretär im Brandenburger Verkehrsministerium. Diese Rücksicht müsse aber vor allem von motorisierten Verkehrsteilnehmern verlangt werden, fand Marian Rahn vom Radteam Borgsdorf. "Bei allen, die einen Führerschein haben, setze ich das sowieso vo­raus", sagte Genilke auf Nachfrage. "Aber bei Kindern kann ich nicht voraussetzen, dass sie wissen, wie man eine Situation einschätzt. Das geht nur durch Üben und Aufklärung."