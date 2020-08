Auch die Gegendemonstranten sind bereits in einer Vielzahl auf der Straße in Berlin. © Foto: Janine Richter/MOZ

Am Brandenburger Tor haben sich bereits Tausende versammelt. Es wird Michael Jackson und Wind of Chance von den Skorpions gespielt. Noch herrscht eine Art Volksfeststimmung. © Foto: Maria Neuendorff

Maria Neuendorff/dpa

Berlin (NBR/dpa) Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach aktuellen Schätzungen der Polizei fast 18 000 Menschen versammelt. Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.

16.53 Uhr: Die Veranstalter an der Siegessäule mahnen jetzt schärfer: "Bitte geht einfach. Hört auf zu diskutieren, verteilt Euch einfach und schafft Platz. Warum steht ihr noch in Gruppen rum? Hier sind immer noch zu viele auf einem Platz!" Doch nicht alle kommen der Aufforderung nach. Hubschrauber kreisen am Himmel.

16.33 Uhr: Bei der Großkundgebung am Samstag forderte der Initiator Michael Ballweg von der Stuttgarter Initiative Querdenken, die Aufhebung aller zum Schutz vor der Corona-Pandemie erlassenen Gesetze sowie die sofortige Abdankung der Bundesregierung. Dafür bekam er großen Beifall. Zugleich dankte Ballweg der Berliner Polizei, „die uns ermöglichte, hier friedlich zu demonstrieren“.

16.13 Uhr: Kennedy behauptet, die Pandemie sei seit einem Jahrzehnt geplant und die Zahlen erfunden, um die Menschen in die Angst zu bringen, zu Überwachen und zu reglementieren. Teilweise ertönen auch Pfiffe, aber die Mehrheit spendet weiterhin Applaus. Die Veranstalter verhandeln derweil mit der Polizei und bitten erneut die Menschen sich zu verteilen, weil sonst die Veranstaltung aufgelöst wird.

16.00 Uhr: Die Veranstalter weisen auf die Abstandsregeln hin, bedanken sich bei der Polizei für die "Gute Zusammenarbeit" und rufen dazu auf, friedlich zu sein und zu helfen, "einzelne gewaltbereite Demonstranten der Polizei zu übergeben." Gleichzeitig wird die Abdankung der Bundesregierung gefordert. "Innensenator Geisel ist eine Geisel der Demokratie", heißt es. Mehr als 60 Lkw-Bühnen übertragen die Reden. Kennedy tritt jetzt ans Mikrofon. "Zu Hause in den USA berichten sie, ich wäre hierher gekommen, um mit 5000 Nazis zu reden. Aber wenn ich mich hier umschaue, sehe ich das Gegenteil", beginnt er seine Rede. Applaus brandet auf.

15.42 Uhr: Nach Auflösung der ersten Demonstration in Berlin-Mitte haben sich am Samstagnachmittag viele tausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik an der Siegessäule und an der Straße des 17. Juni versammelt. Polizeisprecher Thilo Cablitz sprach von mehreren zehntausend Teilnehmern. Die rund zwei Kilometer lange Strecke war mit Demonstranten gut gefüllt. An der Straße des 17. Juni sollte es ab am Nachmittag eine Kundgebung geben.

Die Polizei rief die Menschen auf, nicht weiter hinzuzuströmen. Bei Twitter schrieb sie: „Wir stellen fest, dass bei der Demo auf der Straße des 17. Juni die Abstände nicht ausreichend eingehalten werden. Wir fragen derzeit den Versammlungsleiter, ob er unter diesen Umständen seine Versammlung überhaupt beginnen möchte und raten vom weiteren Zuströmen ab.“

15.35 Uhr: "Bitte verteilt Euch. Solange ihr noch Trauben bildet", schallt es über Lautsprecher entlang der Straße des 17. Juni. Die Veranstalter hoffen auf historische Bilder", die sie von der Kundgebung um die Welt schicken können. Dafür wurde extra ein Krahn für Videotechnik aufgebaut. "Die Versammlung ist hiermit eröffnet," heißt es um 15.34 Uhr.

15.25 Uhr: Die Massen pilgern weiter Richtung Siegessäule. Dort soll unter anderem Robert F. Kennedy junior, Kennedy-Neffe und Impfgegener, eine Rede halten. Es ist so voll, das viele Demonstranten in den Tiergarten und die umliegenden Straßen ausweichen.

14.40 Uhr: Nach der angeordneten Auflösung eines Protestzugs gegen die Corona-Politik mit mehreren Tausend Menschen in Berlin ist die Polizei zu verschiedenen Einsätzen im Stadtzentrum ausgerückt. So legten sich am Samstag auf dem Schiffbauerdamm rund 40 Menschen Boxbandagen an, wie die Polizei berichtete. In der Universitätsstraße seien zudem Hindernisse auf die Fahrbahn gebracht worden. In der Friedrichstraße habe außerdem ein Baucontainer gebrannt, zudem habe es eine Festnahme nach einem Flaschenwurf gegeben. Auf Videos war auch zu sehen, wie die Polizei Demonstranten wegtrug oder abdrängte, die auf der Straße sitzen blieben und nicht freiwillig gingen. Am Nachmittag forderte die Einsatzleitung einen Hubschrauber an. Er sollte ein Livebild übertragen, um einen besseren Überblick über die Situation zu gewinnen.

14.16 Uhr: Die Stimmung wird aufgeheizter. Im Bereich, in dem die Demo aufgelöst wurde, halten sich immer noch viele Menschen auf. Vereinzelt kommt es zu Flaschenwürfen und kurzzeitigen Festnahmen. Unterdessen strömen laut Polizei mehr als 10.000 Menschen Richtung Hauptkundgebung am Brandenburger Tor. Sollten dort die Abstandsgebote erneut nicht eingehalten werden können, werde man dort ähnlich verfahren müssen, wie in der Friedrichstraße, erklärt eine Polizeisprecherin. Auch Masken trägt nach wie vor fast niemand, obwohl die Polizei an brenzligen Stellen sogar selbst welche verteilt.

13.57 Uhr: Obwohl der Demonstrationszug von der Polizei aufgelöst wurde, werden von einem Wagen auf dem Boulevard Unter den Linden immer noch Reden gehalten. Die Nationalhymne ertönt und viele singen mit. Unterdessen greifen sich Polizeibeamte blitzschnell einen schwarzgekleideten Mann mit Glatze aus der Masse und ziehen ihn in eine Polizeiwanne. Er gehört augenscheinlich zu einer Gruppe von tätowierten Männern aus Bayern. Auf ihren schwarzen T-Shirts steht "Krawallbrüder". Die meisten trinken Cola-Rum aus der Büchse.

"Ihr marschiert mit Nazis und Faschisten", skandieren derweil rund 200 Teilnehmer eines linken Demonstrationszug, der inzwischen die Ecke Friedrichstraße/Unter den Lingen erreicht hat, die von der Polizei wieder freigegeben wurde.

13.12 Uhr: Die Polizei teilt über Lautsprecher mit, dass es nun keine andere Möglichkeit mehr gibt, als den Demonstrationszug in der Friedrichstraße aufzulösen. Pfiffe übertönen die Ansagen, die kaum zu hören sind. Manche der Demonstranten ziehen ab und weiter zum Brandenburger Tor. "Wir bleiben hier", rufen andere. Die Polizei wiederholt "Ihre Versammlung ist aufgelöst."

13.07 Uhr: Die Polizei droht an der Friedrichstraße/Unter den Linden nun über Lautsprecher die Versammlung aufzulösen, wenn die Leute sich nicht entzerren und die Abstände einhalten.

12.43 Uhr: Der Demonstrationszug auf der Friedrichstraße zwischen Torstraße und Unter den Linden wurde von der Polizei gestoppt. "Es geht darum, den Leuten die Informationen der Maskenpflicht zu übermitteln und das geht besser in einem stehenden Zug" erklärt eine Polizeisprecherin. Noch seien alle Aufmärsche und Veranstaltungen in der Stadt friedlich verlaufen. Helge Schwarze (76) ist für die Demo aus Schwerin angereist. Am Brandenburger Tor ist die Lage noch friedlich und entspannt. Auf der Friedrichstraße skandieren dagegen die Massen: "Lasst uns durch. Wir sind das Volk. Wir sind mehr."

Polizei macht Maske zur Auflage

12.30 Uhr: Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Mittag.

An der Ecke Friedrichstraße/Unter den Linden ist es so voll, dass die Polizei Zugänge sperren muss. Die Polizei teilte per Twitter zudem mit, dass die Demo-Teilnehmer mehrfach vergeblich aufgefordert wurden, die Mindestabstände zum Schutz vor Corona-Infektionen einzuhalten. Daher wurde vom Einsatzleiter das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes "zur Auflage" gemacht.

Die Sprecherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es "das letzte Mittel", den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versammlung aufzulösen.

Tausende Demonstranten am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich bereits Tausende versammelt. Es wird Michael Jackson und Wind of Chance von den Skorpions gespielt. Noch herrscht eine Art Volksfeststimmung. In den Straßen rund um das Brandenburger Tor wird es teilweise eng. Immer wieder ziehen Züge mit Demonstranten los. Masken sieht man so gut wie keine. "Bleibt bitte hier" sagt eine Sprechrin auf der Demobühne. "Wir sind jetzt schon so viele."

11.45 Uhr: Es sind Menschen jeden Alters dabei, viele sind aus Süddeutschland angereist. Militant wirkt der Großteil nicht. Eher wie Leute aus der Mitte der Gesellschaft. "Ich will eine offene Diskussion über die Maskenpflicht", sagt eine 50-jährige Yogalehrerin aus dem Schwabenland. An ihrem Hals baumelt an einer Schnur ein Fläschen mit Desinfektionsmittel. Kinder in weißen T-Shirts verteilen Zettel der Querdenker-Initiative. Ein paar Reichsbürger halten ein Transparent hoch: "Wir rufen den Kaiser"

Vor Ort sind seit dem Vormittag auch viele Polizisten. Demonstrierende schrien "Tor auf" und skandierten "Wir sind das Volk". Doch auch eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Die Initiative Querdenken plant eine Kundgebung, für die rund 22.000 Menschen angemeldet waren.

Gegendemonstration in Berlin

Auf dem Bebelplatz findet seit 9.30 Uhr die Gegendemonstration des "Bündnisses für ein weltoffenes und tolerantes Berlin" statt.

