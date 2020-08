Silvia Passow

Falkensee (BRAWO) "Ab dem 9. September werden wir wieder auf dem Parkplatz der Tafel stehen", sagt Petra Birkholz vom Verein Sonnenzeiten für Tiere. In der Corona-Zeit war Birkholz mit der Futtermittelausgabe auf ihr Grundstück ausgewichen, hatte die Rationen für die Haustiere im Stundentakt über den Zaun gereicht. Nun wird es wieder die gewohnten Ausgaben in der Döberitzer Straße 15 geben.

Jeden Mittwoch von 10-13 Uhr werden Birkholz und ihr Team Heimtierbedarf an finanzschwache Haustierbesitzer verteilen. Dazu nimmt der Verein auch weiterhin gern Futterspenden und sonstigen Heimtierbedarf entgegen. Diese können rund um die Uhr in der Spendenbox in der Rembrandtstraße 11, in Falkensee, abgegeben werden.