Marco Winkler

Schwante (MOZ) Eine in Corona-Zeiten entwickelte Idee, die sich zum kulturellen Erfolgsgaranten mausert: Das Kulturcafé vom Musik- und Theaterverein Oberkrämer (MTO) in Schwante geht kommenden Sonntag, 6. September, in die dritte Runde.

Liedermacherin Petra Kleinke und Instrumentalist Jan Rase – beide aus Groß-Ziethen – treten ab 16 Uhr als Duo ZaaZaa auf. In der Ankündigung heißt es: "Geboten werden musikalische Erzählungen mit Feingefühl und Witz."

Zur Musik gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Süppchen zum Ausklang. Der Eintritt kostet 18 Euro. Da die Platzanzahl begrenzt ist, bitten Monta und Jochen Wermann vom MTO um vorherige Anmeldung. Möglich ist das per Mail an kontakt@musikundtheaterverein.de und unter 0176 24769826.