Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Noten- und Gitarrenständer stehen schon bereit. Auf dem Fußboden seines Proberaumes an der Robert-Koch-Straße hat der Oranienburger Berufsmusiker Oliver Dehnick die Stellen markiert, an denen seine Gitarrenschüler sitzen dürfen, wenn in der kommenden Woche seine neuen Kurse für die Kreisvolkshochschule (KVHS) starten.

Kaum Geld wegen Corona

Dehnick gibt seit 17 Jahren Gitarrenunterricht an der KVHS. Bislang fanden die Kurse im Kellergewölbe der Volkshochschule an der Havelstraße statt. Doch in Corona-Zeiten ist der Raum dort zu klein. "Abstände können dort kaum eingehalten werden. Und ein Kurs mit nur drei Schülern lohnt nicht", sagt Dehnick. Doch den Unterricht abzusagen, war für den Oranienburger keine Option. Schon das erste Semester wurde im Frühjahr nach nur drei Stunden wegen Corona abgebrochen. Danach floss auch kein Honorar mehr. Einnahmen aus den Konzerten mit seiner Folkband "The Stout Scouts" hat Dehnick in diesem Jahr ebenfalls kaum. Sechs Konzerte hat die Gruppe in diesem Jahr erst gegeben. In normalen Zeiten waren es zu diesem Zeitpunkt schon 60. Im Kalender stehen noch drei Buchungen bis zum Jahresende. Das war’s. Und Besserungen ist noch nicht in Sicht. "Wir spielen ja viel in kleinen Pubs, in denen Leute eng zusammenstehen und der Zapfhahn unterbrochen läuft. Das ist alles zurzeit nicht möglich. Und wenn die Krise mal vorbei ist, wird es einige der Pubs nicht mehr geben", sagt Dehnick. Hinzu kommt, dass auch das Geschäft mit dem privaten Gitarrenunterricht, den Dehnick jenseits der KVHS gibt, ebenfalls eingebrochen ist. "Nicht alle Schüler sind nach dem Lockdown zurückgekommen." Der Musiker spricht deshalb von einem katastrophalen Jahr für sich und seine Zunft. "Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Man hat selbst nichts versaut und trotzdem keine Einnahmen." In den vergangenen Monaten hat Dehnick von der Substanz gelebt und von seiner Frau, die als Kindergärtnerin arbeitet.

Mit eigenem Parkplatz

Die Substanz ist nun aufgebraucht. "Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wenigsten die Kurse wieder starten können." Aus Furcht, die Kreisvolkshochschule könne ihm wegen der beengten Verhältnisse auch dieses Semester streichen, hat Dehnick frühzeitig seinen eigenen Proberaum angeboten. "Das Angebot wurde zum Glück angenommen", sagt der Gitarrist. Warum auch nicht? Dehnicks Studio ist 50 Quadratmeter groß. Da bekommt er locker sechs bis acht Schüler mit dem nötigen Abstand unter. Den Schülern kann er Parkplätze auf seinem Grundstück anbieten und eigene sanitäre Anlagen. Desinfektionsmittel hat er schon bereitgestellt. Am 3. September startet der erste Unterricht. Zwei Kurse bietet Dehnick donnerstags an, ab 9. September auch einen am Mittwoch.

Auch andere Kurse ziehen um

In größere Räume ist die KVHS auch mit anderen Kursen umgezogen, sagt Sprecherin Ivonne Pelz. Zum Teil seien diese auch angemietet worden. Bei Kursen, die weiter in der Havelstraße angeboten werden, seien die Gruppengrößen reduziert worden. Andere Kurse werden geteilt und im Zwei-Wochen-Rhythmus unterrichtet. Zudem hat die KVHS das Angebot an Online-Kursen erweitert. "Einige Kurse mussten aber auch abgesagt werden, weil zum Beispiel Dozierende pandemiebedingt nicht mehr zur Verfügung stehen", so die Sprecherin. An der Kreismusikschule wurden laut Ivonne Pelz die Stundenpläne entzerrt, zusätzliche Räume und Online-Unterricht organisiert. Der Online-Unterricht werde aber kaum angenommen, sagt Ivonne Pelz.

Besser als an der Havelstraße

Oliver Dehnick macht indes keinen Hehl daraus, dass ihm das Provisorium beinahe besser gefällt, als sein Unterrichtsraum in der Kreisvolkshochschule. "Hier habe ich alles was ich brauche: Gitarren- und Notenständer und etwas Studiotechnik." In der Havelstraße musste sich der Gitarrenlehrer hingegen mit einem kleinen CD-Player als Hilfsmittel begnügen.