Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH gehört ab sofort zu den Unternehmen, die den Titel "Top-Ausbildungsbetrieb" tragen dürfen. Am Freitag stattete IHK-Präsident Peter Heydenbluth auf einer Tour durch den Kammerbezirk dem in Bad Belzig ansässigen Unternehmen einen Besuch ab, um die Auszeichnung vorzunehmen.

Mit dabei Potsdam-Mittelmarks Vize-Landrat Christian Stein, Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang, Frank Liebig von der Agentur für Arbeit Potsdam und IHK-Geschäftsführer Bildung Wolfgang Spieß.

"Es gibt im Sommer nicht schöneres, als Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ausbildungsbetriebe auszeichnen zu können, die für eine hervorragende Berufsausbildung stehen", so Heydenbluth vor der Übergabe der Ehrung. Minuten später waren Pokal und Urkunde auch schon überreicht.

Neben der regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH wird die Auszeichnung fünf weiteren Unternehmen zuteil. Es sind die Glatfelter Falkenhagen GmbH aus Pritzwalk, die SWISS KRONO TEX GmbH aus Heiligengrabe, die MAP Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH aus Rathenow, die Ulrich Rick & Söhne Internationale Speditionsgesellschaft mbH & Co. KG aus Großbeeren und die ESB Schulte GmbH & Co. KG aus Luckenwalde.

Voll des Lobes war IHK-Präsident Peter Heydenbluth über das Engagement von regiobus in Sachen Ausbildung.Er sagte: "Ausbildung ist hier kein Fremdwort" und an Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig gerichtet: "Sie reden nicht nur, sie handeln. Dafür gebührt ihnen der Dank der IHK."

Ein Beispiel für das besondere Engagement des Unternehmens in Sachen Ausbildung wurde während des folgenden Fotoshootings mit Auszubildenden in Szene gesetzt. Es ist das "Azubimobil", dass für gemeinsame Fahrten zu Ausbildungszwecken zur Verfügung steht. Werkstattleiter Michael Wildemann, im Unternehmen auch Ausbildungsleiter, erklärt, dass der "Dienstwagen" der Azubis nach einer Anmeldung zur Verfügung gestellt wird. Beispielsweise für die Fahrten zum Fahrschulunterricht in Jüterbog.

In diesem Sommer haben zehn junge Leute ihre Ausbildung bei der regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH begonnen. Einer von ihnen ist Lucas Hartwig. Den Tipp, eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer zu absolvieren, gaben ihm Familienangehörige. Nach den ersten vier Wochen im Unternehmen ist er sich sicher, dass sein Berufswunsch - als Berufskraftfahrer große Busse zu steuern - der richtige war.

Während einer drei beziehungsweise dreieinhalbjähriger Ausbildungszeit werden bei Regiobus aktuell insgesamt 21 Azubis zu Berufskraftfahrern und KFZ-Mechatronikern ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung winkt ihnen die Übernahme in das Unternehmen. Was die Ausbildung zusätzlich interessant macht.

"Es zahlt sich aus, auf Ausbildungsmessen präsent zu sein", schätzt Michael Wildemann ein. Auch der Tag der offenen Tür und die guten und intensiven Kontakte in die Schulen tragen immer wieder dazu bei, dass es dem Unternehmen an Bewerbern für die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen nicht mangelt.

Andere Firmen sind hingegen noch immer händeringend auf der Suche nach Azubis. Nach Aussage von IHK-Geschäftsführer Bildung Wolfgang Spieß sind aktuell noch über 700 Ausbildungsplätze in mehr als 100 Berufen unbesetzt. Wer auf der Suche ist, hat also gute Chancen auf dem Ausbildungsmarkt fündig zu werden. "Noch bis zum Jahresende kann man in die Ausbildungen einsteigen", erklärt Spieß und empfiehlt den Blick in die Ausbildungsbörsen.