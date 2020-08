Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Autohof der Angermünder Spedition Euba Logistic verwandelte sich in ein Filmstudio. Ein internationales Filmteam drehte hier in der Lkw-Waschanlage der Firma eine Szene für eine deutsch-polnische Koproduktion.

Das Euba-Team hatte die Filmleute trotz der durch Corona sehr kurzfristigen Anfrage sofort mit offenen Armen empfangen und unterstützt. Der Film "Lipstick on the glass" soll 2021 ins Kino kommen. Es ist ein Roadmovie mit Thriller-Elementen über ein ungleiches Gender-Liebespaar, das in einem geklauten Truck flüchtet.

Das Filmteam um Regisseur Kuba Czekas und Produzent Arek Gielnik dreht in diesen Tagen an mehreren Schauplätzen in und um Angermünde.