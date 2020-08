Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Feuerwehr? Ehrensache! Eine besondere Würdigung für das Ehrenamt soll künftig den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern in den Städten Schwedt und Angermünde sowie den Ämtern Gartz und Oder-Welse sowie Teilen des Amtes Gramzow zuteil werden. Denn der Uckermärkische Feuerwehrverband Angermünde verteilt ab sofort neue Ausweis-Karten an seine aktiven Mitglieder.

Diese Karten sind zugleich Ehrenamtskarten, mit denen die ehrenamtlichen Retter einige Vergünstigungen bekommen sollen.

Die feierliche, symbolische Übergabe der ersten Ausweise ist von den Trägern der Feuerwehren jetzt an die jeweiligen Wehrführer erfolgt. Dafür hatte Lutz Timm, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes in die Räume des Löschzuges 2 der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt geladen.

Projekt läuft seit drei Jahren

Das Projekt "Feuerwehr – Ehrensache" läuft bereits seit Jahren. Dabei haben die einzelnen Feuerwehren, aber auch deren Träger in den beiden Städten und den drei Ämtern tatkräftiges Durchhaltevermögen gezeigt, was Karsten Stornowski von der Kreisverwaltung bei dem Treffen auch sehr würdigte. "Bei der Wertschätzung ist aber noch Luft nach oben", gestand er ein und versprach, sich dafür stark zu machen, dass die Bonuskarte in der Uckermark noch Akzeptanz findet. Dafür wolle er beispielsweise bei der nächsten Zusammenkunft des Uckermärkischen Unternehmerverbandes werben.

Beim 10. Treffen im Zuge des Projektes konnte Timm aber nicht nur die neuen Bonuskarten präsentieren, sondern weit mehr Resultate vorweisen. Das Projekt soll auf drei Säulen fußen. Dazu zählt zum einen der Internetauftritt, mit dem unter anderem neue Mitglieder auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam gemacht werden sollen. "Säule zwei ist ein Brandschutz-Demo-Anhänger, der zurzeit in der Beschaffung ist und zum Jahresende voll ausgerüstet sein wird", sagte Timm.

Säule Nummer drei sind schließlich die Bonuskarten. Davon hatte die Feuerwehr für die kleine Feierstunde für jeden Träger ein symbolisches Exemplar fertigen lassen, die Vertreter der Verwaltung, etwa die Bürgermeister Jürgen Polzehl aus Schwedt und Frederik Bewer aus Angermünde sowie Amtsdirektor Frank Gotzmann und die Vertreter der Ämter Oder-Welse und Gramzow, dann an ihre Wehrführer aushändigten.

Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer sagte: "Die Bonuskarte hat aber allenfalls einen symbolischen Wert." Denn die Leistung der Wehrleute sei mit Geld kaum aufzuwiegen. Daher könne die Karte "nur ein Puzzleteil der Wertschätzung" sein. Er sagte ebenfalls zu, dass er sich künftig in der Angermünder Geschäftswelt stark dafür machen werde, dass die Bonuskarte an weiteren Stationen akzeptiert werde, damit die Kameradinnen und Kameraden einen echten Vorteil hätten.

Viele Partner sind schon dabei

Und genau ist das Ziel, das Timm und sein Team mit der Idee verfolgen. "Wir haben bereits erste Partner gefunden, wie beispielsweise das Asklepios Klinikum als medizinischen Partner", sagte er. Vorteile gibt es auch bei einigen Physiotherapeuten, im Stadtbad am Wolletzsee oder Schwedter Schwimmbad Aquarium.

Insgesamt gibt es in den Wehren der fünf Gebietskörperschaften 1123 aktive Wehrleute. In einem zweiten Schritt soll auch der Nachwuchs in den Jugendfeuerwehren mit der Bonuskarte ausgestattet werden. Timm ist überzeugt: "Die Karte ist ein guter Ansatz, das Ehrenamt zu würdigen, in dem die Feuerwehrleute eine direkte Anerkennung aus der Gesellschaft erfahren, dass ihre Leistung Beachtung findet."