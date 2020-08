Thomas Berger

Schulzendorf (Freier Autor) Insbesondere in dieser Zeit des Übergangs zwischen Sommer und Herbst hätten die Mitglieder des Tanz- und Blasorchesters Schulzendorf (TBOS) eigentlich reichlich zu tun gehabt. Gerade die Auftritte zu den diversen Erntefesten in umliegenden Orten wie Haselberg (eigentlich diesen Sonnabend) und Reichenow-Möglin (eigentlich am 5. September in Herzhorn) füllten normalerweise in dieser Phase des Jahres den Terminkalender. Nicht so 2020. Immerhin haben die Musiker am 6. September tatsächlich den ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten – das kleine Hoppegarten bei Müncheberg feiert Dorffest, hat dafür die behördliche Genehmigung.

Einmal wieder vor Publikum in Aktion treten zu dürfen, unmittelbare Beifallsbekundungen genießen zu können, das wird mit Sicherheit die Stimmung weiter heben, ist auch Orchesterleiterin Jeannette Trosiner (vormals Schmidt) überzeugt. Und auch ein Probendomizil ist gefunden: Bodo Lilienkamp, der Betreiber des örtlichen Gasthauses "Märkischer Reiterhof", stellt der Truppe immer Mittwochabend seinen Saal zur Verfügung. Dort ist – anders als im theoretisch auch wieder nutzbaren Gemeindehaus – die Einhaltung der Mindestabstände möglich.

Zeitweise war das Orchester sogar gewissermaßen komplett lahmgelegt. Just zwei Tage vor der geplanten Mitgliederversammlung im Frühjahr kam der Corona-Lockdown. Erst Ende Mai, mit den ersten Lockerungen, versuchte dann auch Jeannette Trosiner über Nachfragen beim Gesundheitsamt in Erfahrung zu bringen, was denn punktuell wieder möglich wäre. Schließlich kam irgendwann die erlösende Auskunft, dass zumindest Musikunterricht bei Einhaltung der generellen Hygiene- und Abstandsregeln wieder stattfinden kann, also auch die TBOS-Proben.

Der zwischenzeitlich komplette Ausfall von Auftritten – übers Jahr verteilt kommt das Orchester sonst auf bis zu 50 Termine – hatte aber auch finanziell ein großes Loch gerissen. Dadurch, dass die Mitglieder schließlich auf die ihnen zustehende Fahrtkostenentschädigung verzichteten und sie dem Verein spendeten, konnte die zwischendurch als Horrorszenario für September im Raum stehende Insolvenz abgewendet werden, erzählt die Chefin.

Die Krise hat den ohnehin guten Zusammenhalt eher noch verstärkt. Ungebrochen ist die Spielfreude, und mangels Auftritten sind alle zumindest mehr als üblich bemüht, immerhin möglichst vollzählig einmal wöchentlich zur Probe zu erscheinen. "Gleichwohl fehlt ihnen das Publikum, der Beifall" – schwer sei ihr deshalb die Auswahlentscheidung kürzlich gefallen, als eine kleine Besetzung beim Empfang des Bürgermeisters im Humpensaal Wriezen spielen durfte.

Langsam, ganz langsam geht es wieder aufwärts, auch die Fans, weiß die Orchesterleiterin, vermissen die Musiker und ihre Programme mit Schlagern, Volksliedern und Evergreens. Für den 25. September seit deshalb eine halböffentliche Probe geplant. Eine begrenzte Zahl von Fans kann sich dazu über die Gaststätte anmelden. Auch ein Auftritt bei einem stark minimierten Erntefest in Harnekop steht im neuen Monat noch in Aussicht. Von einer Normalisierung im Terminreigen sei aber erst 2021 anzugehen. Da hoffe man auch im nächsten September auf die Teilnahme beim Blasmusiktreffen in Bad Schlema.

Nachwuchs bleibt gefragt

Die Corona-Krise ist zweifellos eine Belastung und Herausforderung, doch noch ein weiterer Aspekt bereitet Jeannette Trosiner, die vor zwei Jahren als eine weitere Generation nach Willi Leue und Horst Massierer den Chefposten übernommen hatte, Sorgen. Der Altersdurchschnitt der 18 Musiker liegt bei 55: "Unsere Jüngste ist 23, der Älteste 82", ein Nachwuchsproblem lässt sich nicht leugnen. Besonders eng wird es an einigen Stellen – die Klarinette ist zwar generell dreifach besetzt, gleich zwei davon gehören aber zu denen der Altersgruppe Ü80, die eigentlich schon ihr Aufhören angekündigt hatten, zum Glück aber immer noch nicht loslassen können. Bei Saxophon und Posaune besteht ein weiterer Engpass. Nur vier der Mitglieder sind im Instrument variabel einsetzbar, um eventuell eine Lücke zu füllen. Gut besetzt ist man an einer anderen Position mit zwei mindestens abwechselnd verfügbaren Schlagzeugern.

Im Extremfall einmal vier Auftritte an einem Tag gab es in der Vergangenheit. Nahezu jedes Wochenende auf Achse zu sein, strengt auch an, deshalb habe sie unlängst eingeführt, dass es zumindest für alle planbar ein Wochenende pro zwei Monate frei gibt, berichtet die Chefin. Als sie Anfang August jetzt heiratete, gab es von ihren Musikern eine Überraschung: Passend zum Anlass hatten sie die Hochzeitspolka vorbereitet. "Zu drei Proben war ich deshalb mal ausgeschlossen, das ist mir sehr schwer gefallen", bekennt sie mit einem Lächeln.