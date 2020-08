Manfred Lutzens

Brandenburg Montag, 11. August 1930: Unser Brandenburg, mit Oberbürgermeister Dr. Ernst Fresdorf an der Spitze, steht ganz im Zeichen der Einweihung des Friedrich-Ebert-Bades. Als "Bau für die Volksgesundheit" und zugleich Wahrzeichen der städtischen Reformpolitik in Zeiten der Weimarer Republik errichtet, bildete es seitdem am Havelufer einen wesentlichen Bestandteil des sogenannten Wohlfahrtforums. Zu ihm gehörten zugleich das imposante, kompakte Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse (Zentralpoliklinik während der DDR-Epoche) sowie eine angrenzende Turnhalle. Bereits während der 1920-er Jahre sowie zur 1000-Jahr-Feier unserer Heimatstadt galt dieses nach dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert (1871 - 1925) benannte Bad als wichtigstes Bauvorhaben auf dem damaligen Goethe-Platz, heutzutage den Namen des Darmstädter Architekten Alfred Messel tragend.

Dabei war es seinerzeit durch die Weltwirtschaftskrise ab Ende 29 sowie die ein Jahr später ihren Höchststand erreichende Inflation für die sozialdemokratischen Kommunalpolitiker alles andere als leicht, dieses so bedeutende Projekt der Architekten Karl Erbs, Paul Hammer und Lars Hakanson im Bauhausstil ("Neues Bauen") noch zu verwirklichen. So musste schließlich auf die zur Seite des Stadtkanals hin bereits geplanten Wohnungen nebst einer Schule verzichtet werden. Geradezu kurios: Erst in diesen Monaten – neun Jahrzehnte (!) später – errichtet man hier nun ein modernes, aber wohl eher zu wuchtig wirkendes Wohnquartier. Dies macht nun einen Blick von der Kanalstraße aus auf das so imposante Hallenbad von anno 1930 unmöglich.

Zurück in die Zeit seiner "Geburtsstunde". Damals, im Spätsommer 1929, beherbergte unser gutes, altes Brandenburg mit 64.000 Einwohnern fast 8000 weniger in seinen Mauern als heutzutage. "Wir haben nicht auf Sand gebaut, nur auf Morast und Pfählen. Der Statik haben wir vertraut, recht innig zu vermählen den Grund und Bau war unser Ziel...", so beginnt der Text jener Urkunde, die anlässlich der Tausendjahrfeier Brandenburgs bei der Grundsteinlegung für dieses Schwimmbad auf dem damaligen Goetheplatz am 7. September 29 in das Mauerwerk eingelassen worden war.

"Die Gäste, die zuvor an der Feierlichkeit im Dom teilgenommen hatten, wurden mit festlich geschmückten Motorbooten und Autobussen an das Gelände des künftigen Bades gebracht", berichtete am nächsten Morgen der "Brandenburger Anzeiger". Dort begrüßte Bürgermeister Pralwitz die Ehrengäste, erklärte zudem, dass der Magistrat einmütig beschlossen habe, diesem Bad den Namen des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu geben. Danach wurde der Wortlaut jenes bereits erwähnten Dokuments verlesen. Der so viel gelobte Stadtbaurat Karl Erbs formulierte während der symbolischen Hammerschläge diesen Weihespruch: "Im Grundriss klar, im Aufbau wahr, wollen schauen wir dich im nächsten Jahr."

Unselige Streitigkeiten waren dem vorausgegangen. Gab es doch seit 1926 Pläne, am Havelufer eine städtische Schwimmhalle mit Wannen- und Heilbädern zu errichten; Kostenpunkt: über 1,8 Millionen Mark. "Gerade in einer Zeit der Wohnungsknappheit sei das aus hygienischen und bevölkerungspolitischen Gründen als Lebens- und Entwicklungsfrage Brandenburgs notwendig." Darüber herrschte auch Einigkeit. Jedoch blieben im Stadtparlament erhebliche politische Differenzen. Die bürgerlichen Vertreter verließen sogar vorzeitig das Plenum. Nur die Sozialdemokraten fassten den Entschluss zum Errichten des avisierten Vorhabens nach Plänen des Stadtbauamtes. Zugleich bewilligten sie die Kosten. Überdies gab es "grünes Licht" für den Bau einer Turnhalle. Die Kommune nahm schließlich für das Bad eine Anleihe von einer Million Mark auf. Im Januar 1928 einigte man sich endlich darauf, dessen Größe und somit die Kosten um 352 000 M zu reduzieren.

Den Bebauungsplan verabschiedeten die Abgeordneten schließlich Ende Mai 1928 mit der Maßgabe, das Wohlfahrtsforum einheitlich, also zeitgleich, zu errichten. Bekanntlich blieb das teilweise ein Wunschtraum. Als Stadtbaurat Erbs in Nachfolgeschaft von Moritz Wolf nach Brandenburg kam, nahmen die zermürbenden Debatten schließlich ein alles in allem gutes Ende.

Der erfahrene Fachmann legte nun ein wesentlich besseres Projekt vor. "Eine glücklichere Raumnutzung, hochwertige künstlerische Gestaltung sowie auf 1,25 Millionen Mark reduzierte Kosten" wurden ihm wohlwollend attestiert. Zum anderen sollte der zu umbauende Raum des Bades von 24.000 Kubikmeter auf 18.000 verkleinert werden. Unabhängig aller Diskussionen hatte längst die Bautätigkeit begonnen. Dabei waren u. a. schwierige Gründungsarbeiten in unmittelbarer Havelnähe notwendig (wie nun übrigens auch kürzlich wieder). Die über 5000 dort gesetzten Pfähle (9 - 14 m Länge) galt es noch durch einen Eisenbeton-Balkenrost zum Tragen der Mauern dieser großräumigen Halle zu verbinden. Von diesen komplizierten Arbeiten berichtete die hier eingangs erwähnte Urkunde. 1930 schließlich nahmen die Brandenburger dann aber stolzerfüllt "ihr" Stadtbad mit seinem 25-Meter-Becken und einem Sprungturm in Besitz. Dort erlernten später dann mehrere Generationen das Schwimmen. Überdies gab es großzügig eingerichtete Wannen-, Brause- sowie medizinische Bäder. Hinzu kam eine Sonnenterrasse zur Havelseite hin.

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmten die sowjetischen Besatzungstruppen für geraume Zeit auch diese "Wohlfühloase". Zudem erforderte Kohlenknappheit wiederholt Schließzeiten. Ende der 1960-er Jahre, damals war Karl Wolff jun. der Leiter, kam eine Sauna hinzu. Mit dem umfassenden Wohnungsbau und der zugleich besseren sanitären Ausstattung verlor die Wannenbad-Abteilung insbesondere in den 1970-er Jahren erheblich an Zuspruch. Übrigens, ein Friseursalon ("Papa" Stöck) in der Empfangshalle sowie die Wohnung im Souterrain für den Leiter des Bades – nach Karl Wolff folgte Manfred Bergemann – befanden sich dort ebenfalls.

Seit 2000, mit Eröffnung des Marienbades, ist der nach wie vor bewundernswerte Klinkerbau geschlossen. Längst konnte das so gelobte Architekturprojekt den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Hinzu kamen deutliche Setzungserscheinungen, die wohl doch dem morastigen Bauuntergrund geschuldet sein dürften. Bleibt zu hoffen, dass dieses Baudenkmal gewahrt bleibt, ihm aber nun alsbald eine gebührende und geeignete Nutzung zuteilwird.