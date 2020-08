Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Auch wenn Versammlungen, Chorproben, die Musikalische Früherziehung, Linedancer und der Karnevalsclub seit Mai unter Einschränkungen regelmäßig im Bürgerhaus Neuenhagen für kulturelles Leben sorgen – der große Saal bleibt meist dunkel und die Bühne ungenutzt, weil kaum noch verlässliche Voraussagen für Veranstaltungen zu treffen sind. Zum Glück haben auch Vereine von außerhalb den großen Saal für ihre Proben "entdeckt", die Deutsche Streicherphilharmonie wird dort bald ein ganzes Probenwochenende ihre Musik spielen, berichtet die Leiterin Regina Süßmuth. Sogar eine afrikanische Hochzeit mit Gästen aus aller Welt richte sie zusammen mit dem Restaurant Morstein’s aus.

Ansonsten klingelt ständig das Telefon: die beiden Kulturverantwortlichen Margrit Thalheim und Regina Süßmuth sind damit beschäftigt, Karteninhabern per E-Mail oder telefonisch Auskunft zu erteilen – und zusammen mit Agenturen und Künstlern Alternativen zu finden. Es bestehe eine große Verunsicherung, was in Zukunft durchführbar ist – und auch ihr selbst gehe die Situation sehr nahe, gesteht Süßmuth als Förderin eines vielseitigen Bühnenprogramms. Denn mit finanziellen Einbußen hat nicht nur das Haus zu kämpfen, auch die auftrittswilligen Künstler müssen ihre Buchungen der derzeitigen Situation anpassen – bis weit ins kommende Jahr oder darüber hi­naus, manchmal auch absagen.

Jetzt hat Süßmuth ein Saalkonzept erstellt, um in Neuenhagen überhaupt größere Aufführungen zu ermöglichen: Von ehemals 19 Stuhlreihen bleiben laut Abstandsregeln nur noch zehn besetzbare übrig. Zwischen 120 und 150 Gäste dürfen dort sitzen – je nachdem, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Eine Familienbuchung mit mehreren Karten darf nebeneinander die Vorstellung genießen. Ansonsten bleiben zur Seite immer zwei Plätze frei.

Für einige der langfristig konzipierten Auftritte konnten bereits neue Termine in 2021 festlegt werden. Dennoch wurden kurzfristig die Vorträge von Mark Benecke für den 17. und 18. September gestrichen. MB-Konzerte begründen ihre Absage mit nicht umsetzbaren geltenden Abstands- und Hygieneregeln in Anbetracht der Menge der verkauften Karten. Es stünden keine Ausweichtermine in 2022 zur Verfügung, für 2021 sei er bereits ausgebucht. Für die "Liebeserklärung" von Wladimir Kaminer wird erst nach Inkrafttreten der neuen Umgangsverordnung am 5. September entschieden, ob die Lesung am 10. September stattfindet oder verschoben werden kann.

Buntes Herbstangebot

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Liebhaber und Sammler von Modellbahnen, -Autos und Ü-Eier-Figuren können am 13. September und 18. Oktober die Modellbahnbörse Berlin besuchen. Die Durchführung der beliebten "Neuenhagener Kammerkonzerte" ist nur durch die Aufteilung der Abonnenten auf jeweils zwei Konzerte am 19. September (16 und 19 Uhr) möglich. "Delikatessen" von Bach, Händel, Haydn, Rossini u. a. "servieren" die fünf Blechbläser des Ensembles "emBRASSment" am 19. September. Franz Schuberts "Winterreise" interpretiert die Mezzosopranistin Britta Schwarz am 17. Oktober, begleitet von Christine Schornsheim am Hammerflügel. Das Gastspiel des Dresdener Kabarett-Theaters "Die Herkuleskeule" am 20. September ist nur durch die Verteilung der Besucher auf zwei Vorstellungen, einmal um 15 Uhr und um 18 Uhr, machbar. Im Puppentheater Rabatz gehen am 23. September und 28. Oktober zur Freude der Kleinsten die Vorhänge auf für "Rotkäppchen" und "Froschkönig". Der Fotograf und Filmer Dirk Schäfer durchstreift am 16. Oktober in seinem Live-Vortrag "USA – Wunder im Südwesten" berühmte Nationalparks und einsame Wüstenregionen.

Auf Grund der großen Nachfrage findet am 25. Oktober erneut der "Tag der Sicherheit" mit Informationen und Aktionen zum Einbruchschutz, Brandschutz, zur Sicherheit im Straßenverkehr sowie zur Sicherheit für Senioren und E-Mobilität statt. Eine sehenswerte Aufführung der Ballette "Der Feuervogel" und "Les Sylphides" auf Musik von Strawin­sky und Chopin präsentiert das Ballet Blanc aus Berlin am 8. November. Die Lesung von Christian Berkel aus seinem Roman "Der Apfelbaum" (vom 28. April auf den 15. November verlegt) ist bereits ausverkauft. Mit Erlebnissen und Abenteuern in "Indonesien – Inselreich der Götter, Drachen und Feuerberge" begeistert Ralf Schwan dann am 20. November bei seiner Live-Reportage.

Bei Veranstaltungsverlegungen behalten die bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Da sie Ersatztermine mit Künstlern, Veranstaltungsstätten, Hotels, Reisediensten und vielen weiteren Beteiligten koordinieren müssen, bitten Thalheim und Süßmuth darum, den neuen Termin wahrzunehmen oder die Gutscheinlösung zu akzeptieren. Das Bürgerhaus-Team hofft auf die Lockerung der Abstandsregeln, spätestens bei den festlichen Vorstellungen im November und Dezember.