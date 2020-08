Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Premiere in Mixdorf: Am zweiten September-Wochenende finden auf dem Reiterhof die ersten "Mixdorfer Reitertage" statt. Dahinter verbirgt sich ein Breitensport-Wochenende, das gemeinsam vom Reitsportverein Mixdorf 2002 und vom Reit- und Pensionsstall Blaesing, dem Reiterhof am Rande Mixdorfs, veranstaltet wird. "Wir wollten solch ein Wochenende schon lange veranstalten, haben uns letztlich drei Jahre dafür Zeit gelassen", sagt Franziska Blaesing, Inhaberin des Reiterhofs und Vorsitzende des Vereins.

Breitensport-Wochenende heißt, dass während der Reitertage breitensportliche Wettbewerbe durchgeführt werden. Und das bedeutet: Daran teilnehmen darf jeder, der das Dressurreiten oder das Springreiten beherrscht oder aktiv betreibt und daran Freude hat – egal, ob er das im Verein macht oder ganz für sich. Und einen strengen Altersrahmen gibt es ebenfalls nicht: "Wir haben Wettbewerbe vorbereitet für Teilnehmer von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Erwachsenen", betont Franziska Blaesing.

Das Wettbewerbsprogramm der ersten "Mixdorfer Reitertage" wird zweigeteilt. Am ersten Tag, also am 12. September, finden die Dressurprüfungen statt. Von den Führzügelwettbewerben und dem Schritt- und Trabreiten für die jüngsten Teilnehmer über die Dressur der Klassen E und A bis zum "Pas de deux" im Kostüm reicht das Repertoire. Der Sonntag (13. September) gehört dann den verschiedenen Springwettbewerben mit Vierbeinern von den Ponys bis zu zu den großen Turnierpferden, mit Hindernissen von bis zu 1 Meter Höhe. Die Wettbewerbe sind erst Mitte August ausgeschrieben worden – und die Resonanz ist bereits gut. "Bis aus Berlin und Potsdam haben sich schon Reiter angemeldet", freut sich Franziska Blaesing. Aus dem eigenen Verein werden 15 Reiter, vor allem Kinder und Jugendliche, teilnehmen.

Die Wettbewerbe werden vor allem auch für das Publikum sehr interessant sein, verspricht Franziska Blaesing. Sie rechnet mit bis zu 200 Besuchern. Natürlich gelten wegen der Corona-Pandemie auch auf dem Reiterhof spezielle Schutzregeln. Jeder Teilnehmer und jeder Besucher wird mit Namen sowie Adresse, Telefonnummer und/oder Mailadresse erfasst und registriert und erhält dann ein Bändchen. Ohne eine solche Registrierung darf niemand das Gelände des Reiterhofs betreten. "Am besten ist es, unsere Gäste bringen den ausgefüllten Anwesenheitsnachweis schon von zu Hause mit", bittet Franziska Blaesing, "dann geht das alles schneller." Die ersten "Mixdorfer Reitertage" werden eine reine Außenveranstaltung sein – der Zutritt zu den Stallanlagen muss untersagt bleiben. Reitangebote für Besucher darf es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Eine Imbiss- und Getränkeversorgung ist aber vorbereitet. Und das Beobachten der verschiedenen Wettbewerbe verspricht auf jeden Fall viel gute Unterhaltung.

Ausschreibung im Internet

"Wir sind sehr gespannt, wie unsere Veranstaltung angenommen wird", sagt Franziska Blaesing. Wenn die Premiere am 12./13. September gut laufe, "wollen wir die Reitertage in Mixdorf fest etablieren". Die Wettbewerbe beginnen an beiden Tagen um 10 Uhr.

Info Die Ausschreibung für die Wettbewerbe ist auf den Facebookseiten des Reitsportvereins und des FN Reit- und Pensionsstall Blaesing veröffentlicht.