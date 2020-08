Bärbel Kraemer

Schwanebeck 1874 wurde der Weltpostverein gegründet, der das Ziel hatte, die internationalen Post- und Telegrafenbeziehungen zu fördern. Im Jahr darauf trat eine einheitliche Norm für den weltweiten Briefverkehr in Kraft. Der Weltpostverein war zugleich Herausgeber von Postkarten, die mit einem entsprechenden mehrsprachigen Aufdruck versehen wurden. Auch dem Pfarrhaus von Schwanebeck wurde eine Ansicht gewidmet. Sie entstand um 1908. Damals bewohnte der Pfarrer Julius Richter das Pfarrhaus. Er war ein reisefreudiger und weltoffener Mann und gehört zu den bedeutendsten deutschen Missionswissenschaftlern und Wegbereitern der Ökumene. Tagungen und Vorträge führen ihn in viele Länder der Erde. Julius Richter machte sich beispielsweise 1912, einige Zeit vor seinem Wechsel in den Ruhestand, zu einer Schiffsreise nach Amerika auf. Bücher aus seiner Hand entdeckt man mit ein wenig Glück in Antiquariaten. Warum vom Schwanebecker Pfarrhaus - welches Richter 1897 mit der Übernahme des Pfarramts bezogen hatte - eine Postkartenansicht mit dem Aufdruck des Weltpostvereins entstand, ist nicht bekannt. Womöglich hatten seine Kontakte und Reisen damit zu tun. Sicher nahm er auch die Dienste der Post in Anspruch, schrieb Postkarten an die Familie.