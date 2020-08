Marco Winkler

Velten (MOZ) Nach 18 Monaten Bauzeit können die Mitglieder des Veltener Rugbyclubs Empor 1969 seit dem Wochenende ihr neues Sportfunktionsgebäude beziehen. Der Vereinsvorsitzende Norbert Heidekorn hat in seinem Leben einige Anlagen in ganz Deutschland besucht. "Das, was hier entstanden ist, ist nicht zu toppen", sagte er zum 1,7 Millionen Euro teuren Neubau.

Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (SPD) sprach von einem "großen Schritt nach vorne für den Verein" und einer Wertschätzung fürs Ehrenamt. Sie spielte auf die Fördermittel an. Velten bekam 570 000 Euro aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP). "Wir wissen, dass es die kommunale Ebene häufig alleine nicht schafft", so Ernst.

Ohne den Verein selbst wäre das in erster Linie aber nicht möglich gewesen. Die Mitglieder hätten sich ihre Sportstätte "hart erarbeitet", sagte Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Aus dem Brachland von früher hätten sie mit reiner Muskelkraft ein vorzeigbares Objekt gemacht. "Heute steht hier ein Vereinsgebäude, das in der Region seinesgleichen sucht", so Hübner. Mit 230 Mitgliedern (140 Rugby-Spieler, 60 Kinder und Jugendliche, 75 Aerobic- und 15 Allgemeinsportler) ist der Verein einer der mitgliederstärksten der Stadt.

Eine passende Räumlichkeit fehlte lange Zeit. Container aus den 90er-Jahren dienten als Übergang, aber nicht als Lösung. "Das neue Haus bereichert nicht nur das Vereinsleben, sondern auch die Stadt", so Ines Hübner.

Andreas Gerlach, Vorstandsvorsitzendes des Landessportbundes, betonte, dass Velten zu den Rugby-Hochburgen in Brandenburg gehöre. "Das Objekt hat Wirkung", sagte er in der Hoffnung, Landtagsabgeordnete würden sehen, welchem guten Zweck die KIP-Förderung dient. Er setzt auf eine Fortführung. "Wir haben noch einige solcher Baustellen im Land", sagte er

Der Rugbyclub gab am Sonnabend offiziell eine neue Kooperation mit dem Wünschewagen-Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) bekannt. "Wir nehmen nicht nur, wir geben auch", sagte Norbert Heidekorn.In der nächsten Saison wird die zweite Bundesligamannschaft des Vereins mit dessen Logo auf den Trikots auflaufen. "Die Spieler werden Botschafter", sagte Cindy Schönknecht vom ASB Brandenburg. "Was ich persönlich schön finde, ist, dass hier das Ehrenamt das Ehrenamt unterstützt", sagte sie. Für sie heißt das: "Einfach mal machen, und genau das macht der Rugbyclub."

Der Gedanke sei im vorigen Jahr bei "Velten läuft" entstanden. Der Kontakt kam schnell zustande, das Okay vom Verein ebenfalls. Der Wünschewagen fährt sterbenskranke Menschen an ihren Sehnsuchtsort. Das Projekt lebt von Spenden. "Das ist viel Aufwand, aber es lohnt sich." Dafür braucht das 70-köpfige Team Netzwerkpartner. Im Rugbyclub Empor hat der ASB einen weiteren gefunden. "Eine bessere Botschaft kann es nicht geben, als dass Rugby-Bundesliga-Spieler mit unserem Logo auflaufen", freut sich Cindy Schönknecht auf die kommende Saison.