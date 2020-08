Marco Winkler

Schwante/Kremmen (MOZ) Es war ein Anfang – und als solcher kann er als durchaus gelungen bezeichnet werden. In Oberhavel wird wieder gefeiert. Was ziemlich paradox anmuten mag, funktionierte zumindest an diesem Sonnabend: Disziplin trifft Ausgelassenheit. In Schwante fand das wohl erste Dorffest überhaupt in dieser Saison in Oberhavel statt. Ein paar Kilometer weiter, in Kremmen, machten es sich Besucher ebenfalls gemeinsam gemütlich: In der und rund um die Kirche galt es, ein Jubiläum zu begießen – vor 100 Jahren wurden die Kirchglocken gegossen.

Das Kremmener Geläut ist allerdings nicht seit 1920 in Kremmen. Darüber informierte Gemeindesekretär Matthias Dill bei seinen Führungen (fünf Besucher durften gleichzeitig und mit Nase-Mund-Schutz hoch). Knappe 100 Stufen sind zu erklimmen, bevor die Glocken – die schwerste wiegt 1,5 Tonnen – in Erscheinung treten. Drei Glocken mit Geschichte. Ein Blitzeinschlag brachte sie in die beschauliche Ackerbürgerstadt.

Am 27. August 1917 schlug eben dieser Blitz im Kirchturm ein. Dieser wiederum stürzte ein und begrub Glocken sowie Orgel unter sich. Wie alt die drei Glocken damals waren, sei nicht bekannt, berichtet Matthias Dill im jüngsten Gemeindebrief. Erst zehn Jahre später wurde der Turm neu aufgebaut. Kremmen kaufte – laut Anzeige aus dem Kircharchiv "billig" – drei Stahlglocken. "Sie kamen wohl aus einer Wallfahrtskirche in Werl", so Matthias Dill. Gegossen wurden sie 1920. Deshalb feiere Kremmen den 100. Glockengießtag. Im kleinen Rahmen: Bastelecke, Bratwurst, Ausstellung, Glockenverkauf. Und das bei Abstand, Maske und Desinfektion. Die Stimmung war ruhig, feierlich, entspannt.

Etwas lauter ging es in Schwante auf einem Teil des Schlossguts zu. Die Live-Musiker der "Taylors" aus Berlin traten seit vier Monaten erstmals wieder auf – "Wegen der Sache, die wir heute nicht aussprechen wollen", so der Sänger als wolle er vermeiden, Lord Voldemort heraufzubeschwören.

Ortsvorsteher Dirk Jöling (BfO) war zufrieden. "Es funktioniert", sagte er. 260 Besucher hätten sich im Vorfeld online angemeldet. Die Obergrenze lag bei 300. Darüber hatte er im Vorfeld klar informiert, es war eine selbst gesetzte Auflage der Gemeinde als Veranstalter. "Die Leute sind einfach froh, dass wieder etwas los ist", so Jöhling über die gute Resonanz. Auf dem Schlossgut galt: Abstand, wenn auch oft eher nach persönlichem Empfinden als mit Maßband gemessen. Jöhling hielt die ganze Corona-Zeit über an der Feier fest. Seit er Ortsvorsteher ist (2003), habe es jedes Jahr ein solches Dorffest gegeben. "Wir haben gesagt, solange es nicht illegal ist, machen wir es."

Kleine Kuriosität: Der DJ des Abends war gleichzeitig der Tanzflächenmanager. Jeder Besucher bekam am Einlass einen Neon-Button. Es gab verschiedene Farben. "Wenn die Tanzfläche zu voll wird, macht der DJ eine Ansage, dass jetzt nur noch Rot oder Gelb tanzen", so Jöhling. Tanzen nach Farben quasi. Das Coronavirus fordert Kreativität ein. Und Gemeinschaft: Schwante halte in der Pandemie zusammen, so der Ortsvorsteher. "Wir hatten zwei, drei Betroffene. Mittlerweile geht es ihnen aber gut."

Schlossbesitzerin Loretta Würtenberger sah dem Fest positiv entgegen. Ihre Erfahrung: "Die Menschen verhalten sich diszipliniert." Es sei ein Glück, im Sommer noch einmal draußen zusammenkommen zu können. Dass es im Vorfeld keine größeren, öffentlich geäußerten Bedenken gegen das Fest gab, führt sie auf die Informationskampagne von Dirk Jöhling zurück. Er hatte klar die Auflagen und Regeln und damit das Paradox kommuniziert: disziplinierte Ausgelassenheit.