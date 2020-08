Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" informiert im August 1910 über das richtige Beschreiben der Ansichtspostkarten. "Die Post hat neuerdings ein scharfes Auge darauf, daß bei Ansichtskarten deren Adressenseite bekannter weise zur Hälfte für Mitteilungen benutzt werden kann, kein Wörtlein über den Strich geschrieben wird. Jede Übertretung wird mit 15 Pfennig Strafporto geahndet."

Aus Niemegk kam diese Nachricht: "Vor 60 Jahren, in der Nacht vom 27. zum 28. August wurde die alte Kirche unserer Stadt durch Feuer zerstört. Der Brand war durch Flugfeuer entstanden. Auf dem jetzt Bergemann’schen Grundstück am Marktplatz ging am 27. August abends gegen 3/4 neun Uhr die Scheune in Flammen auf. Durch Flugfeuer gerieten oben im Turm befindliche Vogelnester in Brand; diese entzündeten dann das Gebälk. Hätte damals in unserer Stadt bereits eine Freiwillige Feuerwehr bestanden, wie diese jetzt organisiert ist, so wäre sicher der Brand im entstehen erstickt worden."

Aus Lehnsdorf heißt es: "Das dem Hüfner Gottlieb Schmidt gehörige Gut, bestehend aus 520 Morgen Acker und Wald, kaufte die Herrschaft Wiesenburg für den Preis von 54.000 Mark. Das Stammgrundstück mit etwa zehn Morgen Acker behält Herr Schmidt wie er sich auch das Jagdrecht auf den verkauften Grundstücken für seine Person lebenslänglich sicherte. Außerdem hat die Käuferin ihm jährlich zehn Meter Brennholz unentgeltlich zu liefern."

Keine Schulden wollte Otto Göricke, wohnhaft in Berlin Charlottenburg, Schloßstraße 15 haben. Er inserierte: "Ich unterzeichnender, bitte um die Adresse des Mannes, welcher am 30. Juli auf dem Schützenplatz in Belzig als Besitzer einer Würfelbude war. Ich ließ den Sohn von meiner Schwester bei dem betreffenden Mann dreimal Würfeln und habe dafür nur 20 Pfennig bezahlt. Ich bin gern bereit, dem betreffenden Mann diese schuldigen 10 Pfennig noch nachzuzahlen. Ich lebe als wahrer Christ und darf auch keinem 10 Pfennig schuldig bleiben."

Mit Ehrlichkeit hatten die Langfinger, die in Belzig und Umgebung ihr Unwesen trieben, nichts am Hut. In Belzig war in das Fabrikgebäude der Firma Bittkow & Paul eingebrochen und eine Anzahl kupferner Rohre und Maschinenteile (Messinglager) gestohlen worden. Diese waren "zwecks ihrer Reinigung losgemacht" worden. "Es dürfte sich um einen Verlust von zirka 1000 Mark handeln. Wie wir vernehmen, verfolgt man eine Spur, die, das hoffen und wünschen wir, zur Entdeckung der Diebe führen möge. Die Requisition eines Polizeihundes war leider ohne Erfolg." Ob die ausgelobte Belohnung zur Auffindung der Diebe führte, ist nicht überliefert.

Ein fast neues Fahrrad wurde dem Zimmerlehrling Heinrich aus Niemegk gestohlen. "Er hatte das Rad im Dorfe Lüsse, woselbst er auf einem Bau beschäftigt war, vor einem Hause stehen lassen. Obwohl die Verfolgung des Diebes, den auf dem Felde arbeitende Leute bemerkt hatten, sofort aufgenommen wurde, konnte dieser nicht mehr eingeholt werden."

In Wiesenburg brannte eine dem Amtmann Kühtz gehörige Feldscheune ab, in der das Getreide von 180 Morgen Acker eingefahren war. "Zu der Entstehungsursache wurde bekannt, daß ein Handwerksbursche in der Scheune in der Nacht von Sonntag zu Montag genächtigt haben soll. Der Betreffende habe sich, als Löschhilfe herbeigeeilt kam, entfernt in Richtung Belzig. Er wurde bald eingeholt und dem Amtsgericht Belzig zugeführt. Bei seiner Vernehmung gab er folgendes an: ‚Als er morgens aufwachte, habe ihn stark gefroren, er habe sich deshalb eine Zigarette angezündet. Das Streichholz habe er gut ausgelöscht, so daß durch achtloses Fortwerfen des Streichholzes das Feuer nicht entstanden sein könne. Er sei dann noch einmal eingeschlafen und als er wieder erwachte, habe die Scheune in Flammen gestanden‘."

Ein schwerer Unfall ereignete sich in Treuenbrietzen. "Der Steinsetzer Reinhold Flor fuhr zum Vergnügen ein Stück mit dem Bierwagen der hiesigen Schultheiß-Niederlage mit und setzte sich hierbei auf ein Bierfaß. Als das Fuhrwerk die Marienkirchstraße passierte und über die Straßenrinne vor dem Teitge’schen Grundstück fuhr, gab es einen kräftigen Ruck und Flor flog vom Wagen. Hierbei fiel auch ein Faß herunter und zerschmetterte dem Flor ein Bein. Es soll sich um einen recht komplizierten Beinbruch handeln."

Aus Locktow kam die Meldung, dass das Forellensterben in der Plane weiter anhält. "Am Wehr der Mühle in Locktow sind abermals tote Forellen angeschwemmt, die zur Feststellung der Todesursache nach der Geschäftsstelle des Fischereivereins nach Berlin geschickt wurden."