Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der morastige Boden zu beiden Seiten des ‚Steinweges’ wurde erst allmählich durch Anlage von Wiesen und Gärten der Kultur gewonnen und erhielt im 13. Jahrhundert die Bezeichnung ‚zwischen beiden Städten’ (infra ambas civitates).

Hier wurde schon Anfang des 14. Jahrhunderts der Fischmarkt der Neustadt abgehalten. Im Jahre 1455 war die Festigung des Erdreiches hier so weit vorgeschritten, daß man dem Bedürfnis einer Bebauung dieser verkehrsreichen Straße im Mittelpunkte der Gesamtstadt nachgeben konnte. Als eine der ersten baulichen Anlagen der Gegend darf man wohl das steinerne Haus des St. Spiritushospitales der Neustadt (curia sancti Spiritus) ansehen, das 1309 als infra muros belegen angeführt wird. Die dazu gehörige Kapelle wird 1320 genannt und 1444 ihre Lage ‚tuschen beiden steden’ bezeichnet. Erst später entstand wohl in der Nähe das Elisabeth-Hospital, das 1551 in den Besitz der Neustadt kam und 1817 als Zeughaus benutzt wurde, während man das Hospital nach der Siebertstraße verlegte. An der Stelle des alten Hospitals wurde im Jahre 1825 ein Theater errichtet, aus dem später ein Vereinshaus wurde. Zwischen beiden Städten lag auch eine Waffenschmiede, die im Jahre 1467 genannt wird.