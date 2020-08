Holger Rudolph

Alt Ruppin Große Freude stand der Alt Ruppiner Ortsvorsteherin Heidemarie Ahlers (SPD) am Freitagabend ins Gesicht geschrieben. Vor wenigen Sekunden hatte Uwe Kreideweiß, Inhaberder gleichnamigen ortsansässigen Bootswerft, den Kameradinnen und Kameraden des 4. Löschzuges der Neuruppiner Feuerwehr ein fünf PS starkes Schlauchboot übergeben. Ahlers: "Es ist einfach fantastisch, dass wir in unserer Stadt solche Menschen haben, die wissen, wie wichtig die Feuerwehr ist, und sie entsprechend unterstützen."

Kreideweiß, der das seit 1933 in Alt Ruppin ansässige Familienunternehmen in dritter Generation führt, sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Honda Deutschland etwas für unsere Wehr tun kann." Das Boot ist für fünf Personen zugelassen und soll Zugführer Michael Krüger zufolge für praxisnahe Übungen der Jugendfeuerwehr eingesetzt werden. Die Ausbildung für Einsätze auf dem Wasser werde somit sehr viel effektiver als bisher.

Das Gebiet des 4. Löschzuges im Rahmen des Gefahren- und Hilfszuges ist besonders reich an Gewässern. Die Rettung von auf dem oder im Wasser in Not geratenen Menschen gehört ebenso zu den Aufgaben der Wehrleute wie die Beseitigung von Ölteppichen.

Erst seit knapp zwei Monaten ist der 4. Löschzug in der neuen Wache Nord-Ost nahe dem Alt Ruppiner Bahnhof zu Hause. 2,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet, wovon das Gros durch die Stadt Neuruppin getragen wurde. 1,2 Millionen Euro sind Fördermittel.

Zugführer Krüger zeigte sich sehr zufrieden mit den Veränderungen, die es seitdem für die Mannschaft gibt. Durch die zentrale Lage der neuen Wache seien die Wehrleute aus Alt Ruppin, Krangen, Molchow, Nietwerder und Wulkow oft schneller vor Ort als früher. Zudem sei die Arbeit in der neuen Wache dank optimaler Ausstattung sehr angenehm. Seit Inbetriebnahme der Wache habe es bereits 15 Einsätze gegeben, bei denen das Zusammenspiel der Aktiven sehr gut funktioniert habe. Insgesamt gehören dem 4. Löschzug 39 Männer und zwölf Frauen an. Mit 33 Kindern und Jugendlichen steht der Zug ebenfalls sehr gut da, was aber nicht bedeutet, dass die Wehr keinen weiteren Zugang beim Nachwuchs in ihren Reihen benötigen könnte. Möglicher Ansprechpartner ist neben denJugendwarten in Alt Ruppin auch Stadtjugendfeuerwehrwart Guido Hollberg in der Hauptwache Neuruppin. Er ist dort telefonisch unter 03391 45230 erreichbar.