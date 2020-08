Silvia Passow

Falkensee (BRAWO) Gerade jetzt, im trockenen Sommer, vermisst man sie wirklich nicht: die Sandstraßen, die für Falkensee einst ganz selbstverständlich waren. Hier und da findet sich noch eine jener Pisten, meist dort, wo der Straßenbau exorbitant teuer würde. Will heißen, wo der Anteil am Straßenbau dann mehr wert wäre, als das Auto in der Garage.

In den Jahren 2000 bis 2017 wurden 84 Kilometer Straßen in Falkensee in Asphalt gegossen. Das sind 4,94 Kilometer pro Jahr. Die Hauptstraßen sind da noch nicht dabei. Nötig hätten es aber viele, wie zum Beispiel der Havelländer Weg, in dem man nach üppigem Regenguss nach der Fähre zum Übersetzen auf das andere Ufer bzw. die Straßenseite Ausschau hält.

Auch die Fahrradfreunde der Stadt müssen Geduld beweisen. Denn der Radwegebau wird oft besprochen, eher selten kommt es zur baulichen Umsetzung. Wer mit dem Rad zum Rathaus fährt, weiß nicht erst seit Corona: 1,5 Meter ist eine Distanz, die jeder anders zu bemessen scheint. Ein Grund für den Radwegmangel liegt in der Kontroverse Grün oder Grau? Denn oft sind es die Bäume, die dem Radweg im Wortsinn im Wege stehen. Abseits des Straßenbaus hat sich einiges getan: neue Stadthalle mit Campusplatz, Verbindungstrakt am Rathaus, frisches Bürgeramt, neue Feuerwache, neue Polizeistation. Ob es dem Auge schmeichelt, mag jede und jeder für sich entscheiden.

Nicht alles Neue ist schön und so mancher Bagger reißt nicht nur Wände ein, sondern auch Erinnerungen fort. Das sorgt durchaus für Kontroversen, wie zuletzt beim Abriss des Bayrisches Hofs. In der Diskussion ist auch seit Langem die Belebung des Stadtzentrums entlang der Bahnhofstraße, oder handelt es sich hier doch eher um eine Geburt? Da ist dann auch noch eine alte Stadthalle, die langsam zum Zeugnis der vorwestlichen Besiedlung zerfällt. Und ein Gutspark, der mal ein echtes Schmuckstück werden könnte. Auch an anderen Stellen wird fleißig am neuen Falkensee gearbeitet. Vieles ist angeschoben, einiges in der Warteschleife. Fragen, wie wann wird auch der Jugend wieder etwas geboten und kommt nun ein Hallenbad oder nicht und wenn ja, zu welchen Konditionen, werden die Falkenseer wohl auch noch die künftigen Jahre beschäftigen.