Roland Becker

Velten (MOZ) Der Wald bei Hohenschöpping: Auf und neben fast allen Wegen türmt sich illegal entsorgter Müll. Berge von Hausrat, aber auch Bauschutt inklusive Asbest und Dachpappe versperren teilweise sogar die für Rettungseinsätze benötigten Waldwege.

Vermüllte Wälder sind ein Problem in ganz Oberhavel, vor allem aber im dicht besiedelten und berlinnahen Südkreis, bestätigen sowohl der Landkreis als auch die Polizei. Das Landratsamt verzeichnete in diesem Jahr (Stand 24. August) bislang 260 Fälle illegaler Abfallablagerungen. Kreissprecherin Yvonne Pelz verweist darauf, dass seit 2014 pro Jahr zwischen 620 und 660 Tonnen eingesammelt werden. "Insbesondere im Südkreis haben die illegalen Ablagerungen von gefährlichen Abfällen wie teerhaltigen Stoffen und Asbest zugenommen", muss sie konstatieren. Unter dem Müll befinden sich auch alte Elektrogeräte, die über die Recyclinghöfe oder die Sperrmüllsammlung kostenlos entsorgt werden können.

Die Umweltfrevel zu beseitigen, koste den Landkreis jährlich etwa 100 000 Euro. Für die Kosten muss die Allgemeinheit herhalten, sprich: Die Kosten fließen in die Kalkulation der Müllgebühren ein.

Ein Großteil der Fälle gilt als Ordnungswidrigkeit, fällt damit in die Zuständigkeit der Ordnungsämter und kann von diesen mit Bußgeldern von bis zu 100 000 Euro geahndet werden. Diese Handhabe, so Pelz, nutzt den Behörden allerdings wenig: "Die Verursacher können in der Regel nicht ermittelt werden."

Das bestätigt auch Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Im vorigen Jahr wurden aus Oberhavel 45 Fälle illegaler Müllentsorgung bei der Polizei angezeigt, in diesem Jahr sind es zum jetzigen Zeitpunkt bereits 41. "Der gefühlte Zuwachs solcher Fälle kann von uns bestätigt werden", sagt sie. Bleibt es bei einer Ordnungswidrigkeit, reicht die Polizei den Fall an das Ordnungsamt weiter. Doch im vergangenen Jahr gab es auch 20 Sachverhalte, die als Straftat ein­-geschätzt wurden, in diesem Jahr sind es bislang elf. Von diesen 31 Anzeigen konnte in sieben Fällen ein mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Laut Röhrs werden verstärkt Bauabfälle aus Sanierungen und Renovierungen in der Landschaft entsorgt. Nicht in dieser Statistik enthalten ist ein aufgeklärter Fall in Ostprignitz-Ruppin, bei dem eine Firma einen Bungalow illegal entsorgt hatte.

Einer der Leidtragenden ist der Oranienburger Jagdpächter Mike Larionow. Im Hohenschöppinger Wald vor einem solchen Müllberg stehend, erläutert er die Folgen: "Die Entsorgung einer Tonne Wellasbest kostet 2 500 Euro. Und hier liegt knapp eine Tonne."

Die Fahrt durch den Wald gleicht einer über eine Müllkippe. Mike Larionow kennt sein Jagdrevier – die 200 Hektar Wald von Hohenschöpping bis Velten-Grün – aus dem Effeff. Hier sind Wildschweine und Rehe zu Hause, selten streife ein Wolf durch. Märkische Normalität.

Es sind andere, nämlich unerwünschte Gäste, die den Jagdpächter geradezu wütend werden lassen. Vor allem nachts kommend, vermutlich zu großen Teilen von der nahen Autobahnabfahrt, kippen sie ihren Müll illegal im Wald ab. Mal geschieht das nahe der Straße, manche fahren tiefer in den Wald. "Das ist hier bloß Kindergeburtstag", wertet Larionow den Haufen aus Euro-Paletten, Schläuchen und Bauschutt, der an einer Weggabelung verrottet. Schrankwände samt gefüllter Schubladen oder Zaunfelder hat er schon gefunden. Dann zeigt er etwas, was auch der in Sachen Müll hartgesottene Jagdpächter nicht mehr als Kindergeburtstag bezeichnet.

Kriminell agierende Firmen

Auf einem Waldweg zwischen Hornbach-Baumarkt und der Straße nach Hennigsdorf türmt sich der Unrat auf mehreren großen Haufen, die den Waldweg völlig versperren. Dieser Fall zählt zu denen, über den Kreissprecherin Ivonne Pelz urteilt: "Gerade die Art vieler Abfallablagerungen deutet auf kriminelle Entsorgungsstrukturen gewerblicher Art hin."

Die Müllblockade hat Larionow am 8. August entdeckt. "Was ist, wenn im Sommer hier ein Brand ausbricht oder ich auf dem Hochsitz einen Herzinfarkt bekomme?", fragt er mit Blick darauf, dass Rettungswagen den Waldweg nicht mehr passieren können.

"Ich schaffe das nicht mehr." Jährlich 10 bis 15 Fuhren, so berichtet der Oranienburger, schaffe er jährlich aus dem Wald. Seit Mitte vorigen Jahres, so sein Eindruck, habe der illegale Mülltourismus extrem zugenommen. Seine Beobachtung wird von Landkreis und Polizei bestätigt. Der Grünabfall aus dem Privatgarten sei dabei das kleinste Problem. "Das assimiliert der Wald", weiß Larinonow. Eine Gefahr hingegen sind Wellasbestdächer und Regenrinnen, Glas und Farbeimer.

Natürlich werden die Pächter des Landeswaldes nicht allein gelassen. Die Forst kümmert sich mit dem Kreis um die Entsorgung. Die Kreissprecherin erläutert das Prozedere: "Die Forstbehörde ist dafür zuständig, alle herrenlosen Abfälle einzusammeln und zu vereinbarten Übergabeorten zu transportieren. Die Entsorgung erfolgt im Auftrag des Landkreises." Konkret heißt das: Die Forstangestellten schaffen den teils giftigen Müll an abgesprochene Orte wie einen Straßenrand. Dort holt ihn die AWU ab. Doch was für den Jagdpächter gilt, betrifft auch diese Beteiligten: Bei bis zu 680 Tonnen pro Jahr ist das kaum zu bewältigen. Und so beobachtet Larionow, dass mancher Müllberg über Monate im Wald liegt. Präventiv könne er kaum etwas unternehmen. Kameras aufzustellen, sei ihm verboten. Als Beweismittel sind solche Aufnahmen vor Gericht nicht zugelassen. Einmal habe er einen Müllsünder erwischt: "In der Veltener Kanalstraße habe ich den Fahrer des Kangoos samt Hänger gestellt. Der hat mich gefragt, was ich von ihm will. Er habe nichts abgekippt." Der Fall versandete.

Von einer "auch für Erholungssuchende unerträglichen Belastung" spricht Ivonne Pelz. Der die Natur liebende Jagdpächter drückt das so aus: "Spaziergänger weinen mit mir dasselbe Lied."