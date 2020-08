Ulrike Pilz

Niemegk Die Badesaison 2020 ist noch nicht vorbei. Das wird auch in der "Paul-Temming-Badeanstalt" in Niemegk schnell sichtbar. Eine lange Reihe kleiner Schwimmanfänger strampelt vergnügt im Kraulbeinschlag am Beckenrand. Hier üben heute unter anderem Mattis Möbeus und Giorgio Gutmann für die Abnahme der Schwimmabzeichen "Seepferdchen" und "Seeräuber".

Seit 1. Juli können sich Schwimmanfänger und -geübte nun wieder den Freuden der Badekultur hingeben. Täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr lädt das Schwimmbad Besucher zum Verweilen und Spaßhaben ein. Die lauschige Badeanstalt im Zentrum des Ortes bietet für vier Euro Eintritt pro Erwachsener und 2,50 Euro für Kinder reichlich Zerstreuung für Groß und Klein. Bei Ortsansässigen besonders beliebt sind auch die Familien-, Dauer- und Jahreskarten. Vor allem das mit 24 Grad angenehm temperierte Schwimmbecken lockt Gäste bei tropischen Temperaturen (und an kühleren Sommertagen) in die Badeanstalt an der Straße der Jugend. Der abgegrenzte Nichtschwimmerbereich wird durch Wasserbrausen und eine allseits beliebte Wasserrutsche bereichert. Sportlich Ambitionierte finden nebenan auf dem Beachvolleyballfeld Unterhaltung und Abwechslung. Die kleinsten Badefreunde kommen mit einem kühlen Bad im Kleinkinderbecken nicht zu kurz. Darüber hinaus sorgen Spielgeräte wie die jüngst fertig gestellten Federwippgeräte und der Sandkasten für Kurzweil bei den jüngsten Gästen. Erholung finden Badefreunde auf gepflegten und ausgedehnten Liegeflächen, die reichlich Schatten und Sitzgelegenheiten bieten. Komfortabel gestaltet sich des Weiteren der moderne Sanitärtrakt, der, wie das gesamte Areal, behindertengerecht zugänglich ist. Für die Verköstigung der hungrigen Badegäste sorgt ein preiswerter Imbiss mit angrenzender Terrasse, der unter anderem mit Kaffee, Eis und herzhaftem Essen lockt.

Wie noch in einigen Schwimmbädern üblich, müssen sich Kunden am Eingang des Sommerbades zunächst in die bereit gelegten Namenslisten eintragen, damit coronabedingte Nachverfolgungsketten möglich sind. Das Hygienekonzept wurde im Freibad mit Eröffnung im Juli gewissenhaft umgesetzt. Derzeit ist der Zugang bis zu 150 Badegästen möglich. Auf Maskenpflicht wird im Eingangs- und Sanitärbereich verwiesen, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Spielgeräte und Sonnenliegen können derzeit aufgrund der Einschränkungen nicht ausgeliehen werden.

Die zwischen Bad Belzig und Treuenbrietzen gelegene Badeanstalt in Niemegk wurde 1929 erstmals eröffnet. Mit einer Beckengröße von 33 1/3 Metern Länge und 16 2/3 Metern Breite zählte sie damals zur modernsten Anlage im heutigen Landkreis Potsdam-Mittelmark. Diese speziellen Maße trugen in der Paul-Temming-Badeanstalt zur Förderung des Schwimmsports bei. So wurden und werden auch heute zahlreiche Wettkämpfe über die 50 Meter- sowie 100 Meter- Strecke ausgetragen. In den 1990er Jahren wurde das Bad erneut grundlegend umgestaltet und an gesetzliche Vorgaben angepasst. Dazu zählten die Verkleinerung der Becken, ein Rückbau des Sprungbereiches sowie eine grundlegende Sanierung der Umkleidekabinen und sanitären Einrichtungen. Auf Anraten des Bürgermeisters Hans-Joachim Linthe erhielt das Freibad in diesem Frühjahr den Beinamen "Paul-Temming". Temming war von 1917 bis 1937 Bürgermeister der Stadt Niemegk und setzte sich als leidenschaftlicher Schwimmer intensiv für den Bau der Badeanstalt, aber auch für den Anschluss der Stadt an das Stromnetz ein.

Seit diesem Jahr gibt es auch den Förderverein Badeanstalt Niemegk 1929 e.V. unter der Leitung von Matthias Grund. "Der Verein ist sehr stolz darauf, viele Sponsoren gefunden zu haben. Und auch die Stadt Niemegk hat einige Sponsoren", schwärmt Diana Grund, Pressesprecherin des Bades. Neben Sponsoren und privaten Spendern sind es die Stadt Niemegk und die umliegenden Gemeinden, die den Freibadbetrieb aufrecht erhalten und weiter entwickeln. Auch über die Trägerschaft des Johanniter- Unfall-Hilfe e.V. wird nicht nur der Beckenrand durch Bademeister und Rettungsschwimmer gesichert, sondern auch der Nachwuchs im unmittelbar angrenzenden Kindergarten früh an das kühle Nass herangeführt. So können die Kleinen idealerweise in Badekleidung von der Kita ins benachbarte Bad spazieren um schwimmen zu lernen. Darüber hinaus stellen alle Finanzierungspartner des Badeortes die Förderung eines breiten Sport- und Kulturangebotes sicher. So sind auch in der Sommersaison 2020 die vielfältigen Veranstaltungen zu erwähnen, die neben dem Schwimmbetrieb ein großer Publikumsmagnet für Einheimische und Stadtbesucher sind. Freilichtkinoabende und Bastelaktionen für Kinder bieten neben Flohmarkttagen und Schwimmwettkämpfen auf dem Badegelände eine erfrischende Bereicherung für Niemegk. Parkplätze sind für alle Veranstaltungen großzügig vorhanden.

Einen Besuch wert ist auch der historische Wasserturm am Badeeingang. Im vor über 100 Jahren erbauten Wasserturm wurde noch bis 1998 der Wasserdruck in Niemegk reguliert. 2009 restaurierte Familie Höhne den 5-etagigen Turm und wirbt heute mit einem Hofladen, einer Likörmanufaktur sowie einem Brausemuseum.

Über wetterbedingte Änderungen der Öffnungszeiten der Paul-Temming-Badeanstalt können sich Interessierte und Besucher unter 0171/3168904 informieren.