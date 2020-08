Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Michael Güldener geht für die unabhängige Wählergruppe "Wir in Neuruppin (WIN)" in das Rennen um den Neuruppiner Bürgermeister-Posten. Die Wahl findet am 8. November statt. Güldener ist der sechste Kandidat: Neben Amtsinhaber Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) stellen sich auch Nico Ruhle (SPD), Gerd Klier (Linke) sowie die Einzelbewerber Ronny Hein und Horst-Michael Arndt zur Wahl.

Laut Sprecher Marco Liebsch geht WIN eine Listenvereinigung mit BVB/Freie Wähler ein. Dessen Fraktionsvorsitzender Peter Vida war am Sonnabend beim WIN-Treffen dabei. Der 50-jährige Michael Güldener ist gelernter Anlagentechniker und war lange im landes- und bundespolizeilichen Dienst tätig, bevor er in den Personenschutz ging. Ein Jahr lang hat er als Sicherheitsinspektor bei der Stadt gearbeitet. Zudem war er zwei Legislaturperioden lang Schöffe. Unter dem Slogan "Unsere Stadt kann mehr" will Güldener alle Neuruppiner ansprechen. Marco Liebsch verspricht: "Wir machen sachorientierte Politik. Bei uns wird es keinen persönlich-attackierenden Wahlkampf geben." Jens-Peter Golde habe in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet. "Aber jetzt ist es Zeit für einen Wechsel", so Liebsch.