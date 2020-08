Roland Möller

Alt Ruppin Ohne um den heißen Brei zu reden, analysierte Alt Ruppins Mittelfeld-Chef Ramon Schulz nach der bitteren Heimniederlage: "Nach dem 2:1 haben wir uns zu wenig zugetraut. Wir selbst hatten ja Chancen zur Vorentscheidung, treffen aber das leere Tor nicht. Doch das hat sich schon beim Training angedeutet, auch da lassen wir zu viele Chancen aus. Glückwunsch an Brieselang. Der Gast war vielleicht abgezockter, hat aber mit viel Glück gewonnen." Das trifft es.

Dass Schiedsrichter Stefan Fleschner (Bötzow) beinahe unmittelbar nach dem K.o.-Tor abpfiff, das erzürnte Eintracht-Trainer Daniel Kraatz: "Das geht gar nicht. Wir hatten sechs Auswechslungen, vier Tore und auch Verletzungen, doch es gab nicht eine Minute Nachspielzeit." Der Coach klang bei der neu eingeführten Pressekonferenz nach dem Abpfiff angesäuert.

Unachtsam bei einer Ecke

Bitter war diese Pleite auch, weil sein Team kaum eine klar herausgespielte Torchance der Gäste zuließ. Trotzdem lag der Ball dreimal im Netz. In der Anfangsphase war der gegenseitige Respekt spürbar, beide Teams neutralisierten sich. Erst in Minute 20 wurde es mal gefährlich, als sich Alt Ruppin per Direktkombinationen durch die Abwehr spielte, kam Alex Wolff einen Schritt zu spät. Auf der Gegenseite knallte ein Gästefreistoß aus 40 Metern an die Latte.

Alt Ruppin gelang die Führung, als Alex Wolf einem verlorenen Ball nachsetzte, diesen nach innen brachte und Steven Götsch frei einschob (25.. 210 Zuschauer waren aus dem Häuschen. Nach der Pause agierte Brieselang druckvoller, setzte vor allem auf lange Bälle. Doch die Heimabwehr stand, nur bei einer Ecke verlor man die Übersicht – Patrick Stellke köpfte zum 1:1 ein (58.). In der Folgezeit stand die Heimelf etwas tiefer, hatte aber Konterchancen. Einen Eckball köpfte Maurice Grube an die Latte. Andy Horn sorgte für viel Unruhe, seine Flanken waren aber oft zu ungenau. Als der Gästetorwart einen harmlos wirkenden Schuss von ihm prallen ließ, staubte Justin Barkow zum 2:1 ab (73.). Alt Ruppin schien auf der Siegerstraße, da es noch weitere Kontermöglichkeiten gab.

Ramon Schulz erklärte später: "Die Chance war da, mit sechs Punkten in die Saison zu starten. Man hat gesehen, wir sind noch zu unerfahren. Wir wollten eigentlich mehr Fußball spielen, aber wir haben über die 90 Minuten nicht die gesunde Mitte zwischen Offensive und Defensive gefunden. Teilweise fehlt uns auch einfach das Selbstvertrauen. Als dann Brieselang in der Schlussphase mehr Druck machte, haben wir teilweise die Übersicht und Ordnung verloren." Der Antreiber zog die Mundwinkel hoch: "Mindestens einen Punkt hätten wir uns jedoch verdient gehabt. Wir wissen, es geht für uns nur um den Klassenerhalt, da hätte uns ein Punkt gut getan. Doch die Niederlage haut uns nicht um, wir müssen nur unsere Lehren daraus ziehen."

Einmal agierte auch er ungewollt unglücklich. Teamkollege Justin Barkow schoss ihn an, kurz vor der Torlinie. "Das wäre das 3:1 gewesen", ärgerte sich Coach Kraatz.

Brieselang steckte nicht auf. Mit einem tollen Freistoß aus 25 Metern gelang dem Gast der glückliche Ausgleich. Alt Ruppin zeigte Nerven, ließ dem Gast zu viel Raum, als dann zwei Alt Ruppiner einen langen Ball nicht klären konnten, traf Elian Nibos aus abseitsverdächtiger Position per Lupfer zum 2:3-Endstand.

"Wenn man trotz zweimaligem Rückstand durch ein Tor in der 90. Minute gewinnt, ist es glücklich", gab Gästetrainer Christian Eichelmann bei der Pressekonferenz zu.

Und Daniel Kraatz befand: "So ist es nun einmal, in der Vorwoche hatten wir auswärts Glück, diesmal Brieselang. Wir haben Lehrgeld bezahlt. Das letzte Gegentore war aus unserer Sicht ein klares Abseitstor."