Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Mit einer Gedenkveranstaltung wurde am Sonntag in der Gedenkstätte Sachsenhausen an die Einrichtung des sowjetischen Speziallagers Nr. 7 in ehemaligen KZ-Baracken vor 75 Jahren erinnert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem Geschichtskapitel, das zu lange verschwiegen wurde und in der DDR tabuisiert worden war.

Zum ehemaligen Speziallager-­Insassen Karl-Wilhelm Wichmann, der in seiner Rede ein differenziertes Haftbild zeichnete, sagte Woidke, auf alle Inhaftierten bezugnehmend: "Wie die überwiegende Mehrheit waren sie kein eingefleischter Nationalsozialist, wie ein Großteil waren sie unschuldig."

Noch immer falle es einigen schwer, stalinistische Verbrechen als solche zu benennen, so Woidke. "Unrecht ist Unrecht." Er warb für eine nuancierte Aufarbeitung. Damit werde deutsche Schuld und Verantwortung für den NS-Terror in keinster Weise relativiert, der Holocaust bleibe eine Singularität. Woidke mahnte, Rechtspopulisten und Rechtsextremisten kein Gehör für ihren Ruf nach Umkehr der Erinnerungskultur zu schenken. "Lassen wir nicht zu, dass Schicksale und Opfer gegeneinander aufgerechnet werden."

In den Speziallagern Weesow und Sachsenhausen waren rund 60 000 Menschen inhaftiert, 12 000 starben. Wenig ist über sie bekannt. "Weitere Forschungen sind dringend geboten", sagte Gedenkstättenleiter Axel Drecoll.

Karl-Wilhelm Wichmann erinnerte sich während der Gedenkveranstaltung an seine Inhaftierung. Er wollte eigentlich Lehrer werden. Doch das Studium in Greifswald währte nicht lange. Einige Kommilitonen denunzierten ihn wegen "antisowjetischen Äußerungen". Am 29. März 1946 kam er in Untersuchungshaft, am 27. Juni desselben Jahres wurde er nach 90 Tagen in einer Einzelzelle vom Sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt. Da war Karl-Wilhelm Wichmann 17 Jahre alt. "Damals gab es nur zwei Urteile: Haft oder Todesstrafe. Ich hatte Glück", sagte er auf der Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Sachsenhausen zur Errichtung des Speziallagers vor 75 Jahren.

Nach zwei Jahren im Lager in Torgau kam er nach Sachsenhausen. Hier musste er nicht mehr auf dem nackten Boden schlafen, mehr Platz war vorhanden. Doch das "gewisse Gefühl der Freiheit" kehrte sich um – das "abstumpfende Gefängnisdasein" setzte ein. "Nicht die Zellenwände, sondern der Stacheldraht begrenzte die Freiheit."

Die Haftbedingungen bezeichnete Stiftungsdirektor Axel Drecoll als "zermürbende Monotonie". Die Speziallager stünden laut Ministerpräsident Woidke für "Ohnmacht, Gewalt und die Missachtung der Würde". "Das Leid wurde nicht nur sehenden Auges in Kauf genommen, sondern durch die inhumane Versorgung forciert." Die Lager seien eine direkte Folge des von Deutschland entfesselten Krieges. "Aber die Verantwortung liegt in den Händen der sowjetischen Besatzung", so Woidke.

Am 16. August 1945 kamen 5 000 Häftlinge aus dem Speziallager Weesow (bei Werneuchen) nach einem Fußmarsch von rund 40 Kilometern in den ehemaligen KZ-Baracken in Oranienburg an. Karl-Wilhelm Wichmann fand Jahre später im Lager mit der Beschäftigung in der Kleiderkammer ein kleines Glück. "Zeitweise betrieben wir eine illegale Tätowierwerkstatt", erinnert er sich.

Doch die längste Zeit sei er ohne Arbeit gewesen. Seine Mitgefangenen: Bauarbeiter und Professoren, Soldaten und höhere Offiziere, viele Jugendliche. "Unschuldige und schuldige Gefangene", so Wichmann. "Es gab auch Häftlinge, für die war der Zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende, sie wären am liebsten gleich wieder angetreten." In den Speziallagern waren NS-Belastete und Unbelastete gleichermaßen inhaftiert.

Im Frühjahr 1950 wurde das Speziallager aufgelöst. Freiheit bedeutete das für Wichmann nicht. Er musste noch vier Jahre in Torgau absitzen. Rund 5 000 Speziallager-Häftlinge wurden in DDR-Gefängnisse überstellt. Mit dem Fall der Mauer – in der DDR sei die Erinnerung laut Dietmar Woidke "staatlich verdrängt" worden – konnte Wichmann offen reden. 1990 wurde er schließlich rehabilitiert. "Ich saß unschuldig in Haft", sagte er. "Dennoch stehe ich hier ohne Hass." Hassen könne er nur die, "die aus Gier nach Reichtum und Macht über Leichen gehen". Er habe die Hölle des Krieges und eine "schreckliche Zeit danach" erlebt. "Möge unseren Enkeln und Urenkeln so etwas erspart bleiben."