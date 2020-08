Uwe Wuttke

Amsterdam (MOZ) Mit einer ansprechenden Leistung hat sich Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ein 2:2 im Test beim Champions-League-Teilnehmer Ajax Amsterdam erspielt. Allerdings agierten die Niederländer in der zuschauerlosen Johan-Cruyff-Arena mit einer verstärkten B-Elf. Am Vortag gegen Eintracht Frankfurt hatten noch 5000 Zuschauer einen 2:1-Sieg ihrer Ajax-Elf gefeiert. Die Partie gegen die Berliner sollten allerdings eigentlich auf einem Trainingsplatz ohne Fans stattfinden, wurde dann ins Stadion verlegt.

"Ich glaube gegen eine technisch sehr gute Mannschaft haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht", befand Trainer Urs Fischer. "Ajax ist mit dem ersten Schuss in Führung gegangen und in der zweiten Hälfte müssen wir uns vorwerfen, dass wir bei der Chancenverwertung nicht konsequent waren. Mehrfach waren die Unioner mit ihren Versuchen an Ajax-Torwart Maarten Stekelenburg gescheitert.

Besonders auffällig agierte bei den Köpenickern Linksverteidiger Dirk Gießelmann. Der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf bereitete das 1:1 durch den sehr agilen Marcus Ingvartsen (49.) ebenso vor wie die zwischenzeitliche Führung durch Marius Bülter (57.). Für Ajax erzielte erst Carel Eiting das 1:0, ehe Jurgen Ekkelkamp zm Endstand ausglich (70.).

Bitter: Keita Endo schied mit einer Oberschenkelverletzung bereits in der ersten Hälfte aus. Eine genaue Diagnose wird heute in Berlin gestellt.