Ostprignitz-Ruppin Ein Unfall auf der B103 nahe Kyritz hat schwerwiegende Folgen für die Umwelt. Zwischen dem Abzweig Rüdow und Gantikow kam ein bisher unbekanntes Zugfahrzeug mit Anhänger am Sonnabend zwischen 13 und 14.15 Uhr von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kippte um.

Der Verursacher des Unfalls schraubte kurzerhand die Kennzeichen ab und floh. Auf dem Anhänger befanden sich drei Behälter, die laut Polizei mit jeweils 1000 Litern Diesel gefüllt waren. Durch den Unfall wurden sie stark beschädigt, sodass größere Mengen des Kraftstoffs in den Boden gelangten.

Feuerwehrleute waren vor Ort und versuchten, den Umweltschaden einzudämmen. Eine Spezialfirma transportierte den übrigen Kraftstoff ab. Diese Aktion wurde von der Polizei begleitet. Die Beamten fanden heraus, wem der Anhänger gehört, und suchten den Halter auf. Er streitet ab, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, und gab an, dass der Anhänger am Mittwoch gestohlen wurde. Die Kripo versucht nun herauszufinden, wer den Unfall zu verschulden hat. Es haben sich schon Zeugen gemeldet, die Hinweise geben konnten.