Ostprignitz-Ruppin Ein 44-Jähriger fuhr am Sonnabend gegen 12.22 Uhr mit seinem Opel auf der A24 in Richtung Berlin in Schlangenlinien. Kurz vor der Anschlussstelle Neuruppin kam er im Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler.

Sowohl der Teiler als auch das Auto wurden beschädigt. 20 Kilometer später konnte der Mann gestoppt werden. Er hatte 3,06 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Da er aus Polen kommt, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro bezahlen.