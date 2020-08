Freuen sich auf ein Wochenende in der Natur: Lukas (29), Jakob (37) und Hanna (30) aus Berlin haben ihre Zelte in Mönchwinkel an der Brücke aufgeschlagen. Dort ist Radlern und Wanderen das Zelten für eine Nacht gestattet. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Die erste Hängematte baumelt zwischen den Bäumen, die zweite rollen Jakob (37) und Lukas (29) gerade aus. Es ist Sonnabend, 10 Uhr, und die beiden richten sich für ein entspanntes Wochenende ein. Die Lichtung an der Spreebrücke in Mönchwinkel haben sie sich dafür ausgesucht. "Wir sind etwa zehn Leute", sagt Hanna (30). Einige sind mit dem Fahrrad aus Berlin gekommen, andere ab Bahnhof Erkner geradelt, manche mit dem Auto da.

Die Gruppe ist nicht die einzige, die es in die Wälder zwischen Erkner und Fürstenwalde zieht. "Das hat definitiv zugenommen", sagt Lars Kleinschmidt, der Leiter der Landeswaldoberförsterei Hangelsberg. "Die Corona-Vertreibungen in Berlin führen dazu, dass wir zunehmend Jugendliche im Wald haben, die Party feiern." Zuletzt vergnügte sich eine größere Gruppe in der Nacht vom 15. zum 16. August im Wald bei Fangschleuse. Wenig später brannte dort, zwischen Bahnlinie und L38, ein Hektar Wald. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. "Ob ein Zusammenhang zur vorangegangenen Nacht besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen", teilt Polizeisprecherin Bärbel-Cotte-Weiß auf Nachfrage mit.

Im Landkreis sei es bislang am 2. und 16. August zu nicht angemeldeten Partys gekommen, beide Male im Wald bei Fangschleuse. Danach sei beobachtet worden, dass die Teilnehmer vom Bahnhof aus Richtung Berlin abreisten. Für das Wochenende 22./23. August sei die Polizei auf nicht angemeldete Partys vorbereitet gewesen, doch es regnete und blieb ruhig im Wald.

Tesla-Tourismus und Corona sorge dafür, dass Wälder und Strände so voll wie nie zuvor sind, stellt auch Bernd Ziebarth, der für Grünheide zuständige Revierförster der Oberförsterei Erkner, fest. "Mit der Ruhe ist es vorbei." Er musste Mitte August eine Gruppe Jugendlicher darauf aufmerksam machen, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen. "Sie hatten sechs Zelte in der Nähe des Störitzsees aufgebaut und einen Gaskocher dabei", schildert Ziebarth. Als er auf mögliche Strafen aufmerksam machte und ankündigte, mit der Polizei wiederzukommen, zeigten die Jugendlichen sich einsichtig. "Zwei Stunden später waren sie weg", sagt Ziebarth. "Ich war auch mal jung", zeigt er aber durchaus Verständnis für derlei Ausflüge.

Mitarbeiter des Fürstenwalder Stadtforstes baten Mitte Juli die Polizei um Amtshilfe, um eine Insel in der Spree bei Braunsdorf zu räumen. "Ein Quad und Autos standen im Wald", schildert Stadtforstdirektor Thomas Weber. Mit einem Schlauchboot hatten die Erholungssuchenden auf die Insel übergesetzt und mehrere Zelte aufgebaut. "Das waren Menschen aus Fürstenwalde, junge Erwachsene mit Kindern", sagt Weber. Aufmerksam geworden sei er auf die Gruppe, weil die Schranke an einem Waldweg geöffnet war – der Verdacht bestätigte sich. Welche Strafen die Beteiligten erhalten, wisse er nicht. Dafür sei die Oberförsterei in Erkner zuständig. Ob beim Befahren des Waldes mit Autos Waldbrandgefahr geherrscht habe und ob es sich um Wiederholungstäter handele, spiele dabei eine Rolle.

Neuer Campingplatz in Planung

"Es ist ein besonderes Jahr", betont aber aber auch Weber, da viele Menschen wegen Corona ihren Urlaub spontan in der Heimat verbringen mussten. Wer nur eine Nacht rasten will, darf das im Bereich des Stadtforstes an der Großen Tränke und an der Brücke in Mönchwinkel. Entsprechende Schilder weisen darauf hin. Damit der Wald nicht über Gebühr verunreinigt wird, stehen dort seit einigen Monaten auch Toiletten. Dass nicht illegal gecampt wird, kontrollieren Weber und seine Kollegen regelmäßig. Und ab 2022, so hofft der Stadtforstdirektor, wird er Erholungssuchenden auch einen neuen Campingplatz Kleine Tränke/Försterlake an der Spree anbieten können. Der ist derzeit in Planung.