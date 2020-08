HGA

Velten (MOZ) Abschied nehmen, hieß es am Sonntag für Pfarrer Markus Schütte im Kirchgarten der evangelischen Kirchgemeinde in Velten. Nach vier Jahren verlässt Schütte die Ofenstadt, er tritt zum 1. September den Dienst an seiner neuen Wirkungsstätte in Stendal an.

Zum Verabschiedungsgottesdienst waren neben dem Superintendenten Uwe Simon und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner auch viele Gemeindeglieder, Freunde und Wegbegleiter des Pfarrers gekommen. Dieser war sichtlich gerührt und bedankte sich bei den Gästen für die gemeinsame Zeit.