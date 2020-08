Britta Gallrein

Wandlitz (MOZ) Profi-Fußballer Lennart Czyborra ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der 21-jährige Abwehrspieler von Atalanta Bergamo (Serie A) macht derzeit Urlaub bei seinen Eltern in Wandlitz. Noch am Mittwoch hatte Czyborra bei seinem alten Heimatverein den E- und F-Junioren Trikots überreicht.

Die Kinder werden am Montagmorgen alle auf Corona getestet, informierte Vereinschef Sven Roos. Czyborra war vor seinem Rückflug nach Italien routinemäßig überprüft worden. Er muss nun zunächst in Deutschland in Quarantäne bleiben.

Mehr zu Lennart Czyborra: Barnims größtes Fußball-Talent Lennart Czyborra startet in die Serie A