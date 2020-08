Daniela Windolff

Neuhof (MOZ) Eine junge Mutter aus Neuhof bei Angermünde kämpft um ihr Leben. Im Frühjahr hat die 39-jährige Kerstin die Diagnose Leukämie erhalten. Nur eine Stammzellentransplantation kann sie retten. Doch bis heute wurde trotz weltweiter Suche noch kein passender Spender gefunden. Der Verein Uckermark gegen Leukämie ruft deshalb zum zweiten Mal zu einer Typisierungsaktion für Kerstin auf. Die lebensfrohe junge Frau kämpft tapfer gegen die Krankheit, die sie schon sehr geschwächt hat.

"Jeder kann zum Lebensretter werden", sagt Paula Baumgarten vom Verein Uckermark gegen Leukämie. Mit einer Typisierung lassen sich Freiwillige als Stammzellspender in einer Datei registrieren. Die Dateien werden gesammelt und die Typisierungsmerkmale auf genetische Übereinstimmung verglichen, wenn irgendwo ein Mensch dringend eine Stammzellenspende benötigt.

Die nächste Typisierungsaktion findet am Mittwoch, dem 2. September, von 10 bis 17 Uhr in Schwedt auf dem Gelände des Nahkauf-Marktes statt. Doch da gerade in Zeiten von Corona Typisierungsaktionen schwierig zu organisieren sind, gibt es auch die Möglichkeit zur Typisierung per Post, erklärt Paula Baumgarten. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden verschickt auch Testsets nach Hause.

Informationen:https://registrierung.vks-deutschland.de