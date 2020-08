Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit Stand von Sonnabend, 24 Uhr, sind aktuell drei Bernauer, zwei Wandlitzer (+1) sowie je ein Panketaler und ein Joachimsthal-Schorfheider an Covid-19 erkrankt.

Über das Wochenende wurden zudem vier Verdachtsfälle in Quarantäne mehr gemeldet. In Isolation befinden sich damit jetzt 22.Patienten – neun Bernauer, fünf Joachimsthal-Schorfheider (+5), drei Wandlitzer (+2), jeweils zwei Panketaler (-2) und Biesenthal-Barnimer sowie ein Eberswalder (+1). In Werneuchen konnten die letzten beiden Patienten, die unter Verdacht standen, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, ihre Quarantäne beenden.

Seit dem Ausbruch der Pandemie hat es im Barnim damit 466 positiv laborbestätigte Fälle gegeben. 430 Patienten sind genesen, 29 verstorben.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.