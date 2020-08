Jana Reimann-Grohs

Strausberg (MOZ) Anstelle des abgesagten Strausberger Friedensfestes mit Kulturprogramm riefen der Kreisverband MOL und Stadtverband Strausberg der Linken während der traditionellen Friedenswochen am Sonnabend zu einem Friedensappell gegen weltweite Kriegsführung auf.

Ausgehend vom Treffpunkt am Markt mit 100 Zuhörern der Kundgebung bildeten etwa 80 Freiwillige in der Großen Straße unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln eine Menschenkette. "Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind, mit uns ein Zeichen zu setzen", sagt die Kreistagsabgeordnete Renate Adolph.

Mit Plakaten demonstrieren Teilnehmer anlässlich des in Deutschland am 1. September begangenen Weltfriedenstages für ein friedliches Miteinander aller Völker sowie gegen militärische Aufrüstung. Neben Passanten, Parteimitgliedern und -Jugendverbänden aus MOL und Barnim beteiligen sich an der Aktion auch parteilose antifaschistische Vereinigungen und Bürgerinitiativen.

Niels-Olaf Lüders, Vorsitzender des Kreisverbandes MOL und Stadtverbandes Strausberg Die Linke, hat im Vorfeld viele kontroverse Gesprächen mit ehemaligen Berufssoldaten und Einwohnern geführt. Dabei habe er für die im Appell formulierten friedenspolitischen Beiträge namhafter Bundestagsabgeordneter wie Sahra Wagenknecht oder Alexander Neu viel Zuspruch bekommen, sagt der Organisator der Friedensaktion. Auf der Straße ins Gespräch zu kommen, sei wichtig. Durch die Menschenkette würden mehrere Generationen zusammengeführt. Oft seien es allerdings eher die Älteren, die an Verbrechen der Weltkriege und eine notwendige Friedenspolitik erinnerten.

Das selbstverwaltete Alternative Jugendprojekt "AJP 1260 e.V." sorgte für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung. Das Thema müsse an Jüngere herangetragen werden, ihre Generation könne viel bewegen, wie die Klima-Bewegung Fridays for Future gezeigt habe – deshalb unterstütze das Wohnprojekt diese Demonstration, sagt Pressesprecherin Stefanie Hinze. Auch die spontane Solidarisierung von Elias Freund (18) und Jimi Rohrssen (17), eigentlich auf Familienbesuch in Strausberg, zeigt: Die Jugend scheint nicht ganz so unpolitisch zu sein wie oftmals angenommen. Der Ruf eines Demonstranten: "Leute, lasst das Gaffen sein, reiht euch ein!", hatte die beiden jungen Männer animiert, sich der Menschenkette anzuschließen. Für den Frieden und gegen Nationalsozialisten seien sie sowieso, sagen die Freiburger.

Bilderstrecke Strausberger Friedensappell Bilderstrecke öffnen

Fast zur gleichen Zeit werde in Berlin im Namen des Grundgesetzes demonstriert – "es wurde von Rechten missbraucht", fügt der 27-jährige Robert Neumann hinzu. Sein Plakat kündigt eine geplante Kundgebung gegen die AfD wenige Tage später an. Er halte sie für eine rassistische Partei, sagt der Strausberger.

Rechtsanwalt Niels-Olaf Lüders findet, jedes Demonstrationsrecht müsse eine Demokratie aushalten können. Im Namen des Friedens plädiere er heute für ein europäisches Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russland: "Es sollte keine Nato-Osterweiterung geben." Er setzt sich außerdem für eine "solidarische Gemeinschaft" ein, die gerade jetzt in der Corona-Krise ihre Systemrelevanten, Älteren und Soloselbstständigen nicht vergesse.

Ein Gefühl der Gemeinsamkeit habe er ganz bestimmt im Kampf gegen den Einsatz von Steuergeldern bei Aufrüstung der Nato-Verbündeten, er sei extra für diese Demonstration aus Berlin angereist, sagt Frank Flick. Obwohl sich der 59-Jährige als parteilos betrachtet, trägt er ein Plakat der Linken mit dem Schriftzug: "Bomben schaffen keinen Frieden" durch die Innenstadt.

Mit 78 Jahren sei er nicht mehr auf Demos unterwegs, sagt der Ex-Soldat Günter Loschek. Trotzdem war es für ihn "eine Frage der Vernunft", sich wenigstens vor der Haustür an diesem Friedensappell zu beteiligen. "Bei der ganzen Hetze und Aufrüstung muss endlich ein Stoppzeichen kommen."