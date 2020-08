Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor fünf Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel: Wir schaffen das. Auch in Frankfurt (Oder) kamen damals Hunderte Flüchtlinge an. Ein Rückblick auf eine bewegte Zeit in Schlaglichtern.

9. Juli 2014: In der früheren Oderlandkaserne eröffnet eine neue Außenstelle der ZABH, das Erstaufnahmelager Eisenhüttenstadt ist voll. Zunächst ziehen 80 Flüchtlinge ein.

22. August 2014: Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige OB Martin Patzelt ruft Bürger zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisenregionen auf. Später lässt er selbst Geflüchtete in seinem Haus wohnen.

Oktober 2014: "Vielfalt statt Einfalt" gründet sich, die Freiwilligen-Initiative macht sich in Frankfurt für eine Willkommenskultur stark.

November 2014: Die Zahl der Flüchtlinge in der Stadt wächst auf 350. Das Land kündigt am Karl-Ritter-Platz und in der Friedrich-Ebert-Straße neue Erstaufnahmeeinrichtungen an.

11. Dezember 2014: Die Stadtverordneten beschließen, Flüchtlinge vor allem dezentral in Wohnungen unterzubringen. Im Frühjahr 2015 schließt die Stadt dazu mit der Wowi eine Kooperationsvereinbarung ab.

17. Januar 2015: 250 Asylgegner und Rechtsextreme demonstrieren gegen neue Flüchtlingsheime. An zwei Gegenkundgebungen für eine weltoffene Stadt beteiligen sich etwa 500 Menschen. Im Februar, April, Juli, Oktober und November kommt es zu weiteren Demonstrationen.

Mitte Februar 2015: In Markendorf soll in einem leer stehenden Verwaltungsgebäude ein weiteres Erstaufnahmelager entstehen. Das gibt das Innenministerium bekannt.

26. Februar 2015: Zu einer Bürgerversammlung in der Messehalle kommen 450 Menschen. Innenminister Karl-Heinz Schröter informiert über die geplanten Asylheime in Markendorf und am Karl-Ritter-Platz. Viele äußern sich kritisch zu den Plänen.

März 2015: Die Evangelische Kirchengemeinde gewährt zwei Flüchtlingen aus Kamerun Kirchenasyl. Ihnen droht im Rahmen des Dublin-Verfahrens die Rückführung nach Spanien.

21. März 2015: Rechtsextreme beleidigen fünf syrische Flüchtlinge rassistisch und attackieren sie mit Schlägen und Tritten; sieben Beteiligte werden ein Jahr später zu Bewährungsstrafen verurteilt.

April 2015: In der Friedrich-Ebert-Straße entsteht kein neues Flüchtlingsheim. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer scheitern.

Juni 2015: Der Frankfurter Rechtsanwalt Dieter Bollmann setzt sich für zahlreiche Flüchtlinge ein. Er verhindert mit seinen Klagen vor Verwaltungsgerichten unter anderem, dass ein blinder syrischer Kriegsflüchtling nach Ungarn zurückgeschickt wird.

30. August 2015: Die Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg sind überfüllt. Kurzfristig mietet das Land das Hotel Ramada im Ortsteil Lichtenberg an. Bis zu 350 Flüchtlinge finden hier vorübergehend Platz.

15. September 2015: Auf einer Veranstaltung zur Kreisreform erklärt Innenminister Schröter, Frankfurt sei nicht mal für Flüchtlinge attraktiv.

6. Oktober 2015: Die Frankfurter Messehallen werden zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge. 400 Flüchtlinge aus Syrien werden erwartet, darunter vor allem Familien mit Kindern. Viele Frankfurter bieten Unterstützung an, bringen noch in der ersten Nacht Kinderbetten vorbei.

29. Oktober 2015: Zu einer AfD-Veranstaltung mit Alexander Gauland in der Brandenburghalle kommen mehr als 300 Besucher. Er fordert Mauern und Zäune gegen Flüchtlinge.

13. November 2015: Die Erstaufnahmeeinrichtung am Karl-Ritter-Platz nimmt den Betrieb auf.

Dezember 2015: 1300 Geflüchtete leben Ende des Jahres in Frankfurt, 780 von ihnen in den vier Erstaufnahme-Außenstellen, 520 in Einrichtungen und Wohnungen der Stadt.

